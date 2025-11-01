Varga Viktor váratlanul lelépett az országból

Varga Viktor a ripost.hu oldalának árulta el, hogy elhagyta az országot. A különc énekesünk idén több ezer kilométerre hazájától, Kanadában fog élni. Teljesen más közegben és hangulatban tapasztalhatja meg a halloweent és a halottak napját!

Varga Viktor elhagyta az országot. Fotó: Dinya Magdolna/Archív

Az énekes elárulta, hogy Kanadában marad, hiszen kiszeretné próbálni, milyen a tengerentúlon élni és alkotni – számolt be a ripost.hu oldala.

Varga Viktor a tengerentúlon emlékezik meg szeretteiről

Varga Viktor a Ripostnak adott interjújában mondta el, hogy Kanadában emlékezik meg a szeretteiről, illetve egy kis beöltözős partiba is megfordul, hiszen a hely sajátossága a házak díszítése és a rémisztgetés. Az énekes testközelből tapasztalhatja meg az igazi helloween életérzést. Ez a kanadai hétvége számára egyfajta feltöltődés is.

Varga Viktor még hozzátette, hogy nem szeretné, ha követői lemaradnának a kalandjáról, így egészen biztosan posztolni fog az Instagram oldalára.

Arról, hogy csabai énekes meddig tervezi a kint lakást és hova vezet még az útja azt a Ripostnak adott interjújában olvashatják.