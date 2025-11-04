40 perce
Az iszonyú aszály miatt lépniük kell: nagy változások a Békés vármegyei vadászoknál
Új stábok álltak fel, rengeteg az új arc a vezetőségekben, igaz ez a Békés Vármegye Vadászkamarára és a Békés Vármegyei Vadászszövetségre is. Jövőbeli egyik legfontosabb feladatuk új vaditatók létesítése a vadászterületeken.
Új vaditatók létesítésére azért van szükség, mert az iszonyú szárazság miatt vízhez alig jutnak az állatok, legyengülnek, könnyebben kapnak el betegségeket, és emiatt nagyobb számban is hullanak el.
Az elnök mindkét szervezetnél újra Hrabovszki János lett
Többek között ez is terítékre került a vadászkamara és a vadászszövetség elnökségi, illetve vezetőségi ülésén. Ezt a küldöttgyűlés után tartották meg, ahol megválasztották az új vezetői stábokat a következő négy, illetve öt évre. Az elnök mindkét szervezetnél újra Hrabovszki János lett, a kamara titkára és a vadászszövetség elnökhelyettes-fővadásza Boros Ferenc Zsolt, aki Zuberecz Tibort váltotta. Zuberecz Tibor 20 éven át dolgozott megyei titkárként és Békés vármegye fővadászaként. A vadgazdálkodásban nyújtott teljesítményét, a vadászokért, vadásztársaságokért végzett alázatos, lelkiismeretes szakmai munkáját elismerték.
Az új vaditatók a védett állatokat is kiszolgálják majd
Hrabovszki János szólt arról, az új itatók nemcsak a vadászható vadfajokat, hanem a védett, nem vadászható állatokat is kiszolgálják. Minderre pályázhatnak a vadásztársaságok, Békésben összesen 29 millió forint értékben. A víz kijuttatása és az itatóhelyek fenntartása a vadászatra jogosultak feladata. Az elnök elmondta, a vadászkamara a mintegy háromezer Békés vármegyei vadász érdekképviseletét látja el köztestületként, a vadászszövetség a 85 vadászatra jogosült (főként vadásztársaságok) szervezete.
Nagyobb figyelmet fordítanak a fiatalok tájékoztatására
– Legfontosabb feladatunk továbbra is a vármegyei vadásztársaságok működőképességének fenntartása, segítése. – emelte ki az elnök. – Emellett nagyobb figyelmet fordítunk a fiatalok tájékoztatására a vadászatról, vadgazdálkodásról, hogy itt korántsem a vadak elejtése az egyetlen és fő cél. A vadászok természetközeli, természetkedvelő emberek. Az általános iskolák felső tagozataiba és a középiskolákba látogatunk el, de helybe is jöhetnek majd a fiatalok. A békéscsabai, Bajza utcai székházunk kertlábszomszédságában megvettünk egy ingatlant, és itt tájékoztatókat, oktatásokat tartunk majd az átalakítást követően az ifjúságnak a vadászatról, a vadállományunkról.
A Békés Vármegyei Vadászkamara tisztségviselői
A területi szervezet elnöke:
- Hrabovszki János (Békéscsaba),
- a sportvadászok osztályának alelnöke: Illin József János (Dévaványa),
- hivatásos vadászok osztályának alelnöke: Gál Péter (Mezőberény),
- titkár: Boros Ferenc Zsolt (Sarkad),
- vezetőségi tagok: Makra Tibor (Biharugra),
- Isztin Ferenc Sándor (Dombegyház).
Etikai Bizottság. Elnök: dr. Lugasi József (Dombegyház), tagok: Tóth József (Körösladány), Marsi Ferenc (Békés), dr. Dócs János (Békéscsaba), Bagdi Tamás (Mezőgyán).
Felügyelő bizottság. Elnök: Kurunczi Péter (Dévaványa), tagok: Majoros Ferenc (Békésszentandrás), Jankov Ákos (Orosháza). Vadvédelmi, Vadgazdálkodási és Oktatási Bizottság. Elnök: Kovács Krisztián (Csorvás), tagok: Mészáros Attila (Gyula), Gergely Sándor (Füzesgyarmat), Rung Áron (Békéscsaba), Bartha Attila (Dévaványa).
Országos küldöttek Sportvadászok: Boros Ferenc Zsolt (Sarkad), dr. Csoma Antal Gábor (Gyomaendrőd), Hrabovszki János (Békéscsaba). Illin József János (Dévaványa) ifj. Hrabovszki János (Békéscsaba), Isztin Ferenc Sándor (Dombegyház), Botta Zsófia (Békéscsaba), Makra Tibor (Biharugra), Tóth János (Békéscsaba), Végh László (Békéscsaba).Hivatásos vadászok: Kovács Krisztián (Csorvás), Gál Péter (Mezőberény), Bartha Attila (Dévaványa)
Kynológiai Bizottság. Elnök: Poroszlai Róbert (Orosháza), tagok: Vitális Mihály (Szarvas), Kiss Tibor (Füzesgyarmat). Sportlövő Bizottság. Elnök: Sarkadi Gábor (Gyula), tagok: ifj. Schupkégel Ádám Levente (Köröstarcsa), Matuska Pál (Békéscsaba). Dianák Szakosztálya. Elnök: Diriczi Rózsa (Gyula), tagok: Bottáné Tisza Zsuzsanna Anikó (Békéscsaba), Hrabovszki Jánosné (Békéscsaba).
A Békés Vármegyei Vadászszövetség elnöksége
Elnök: Hrabovszki János (Békéscsaba), elnökhelyettes-fővadász: Boros Ferenc Zsolt (Sarkad), elnökhelyettes: Illin József János (Dévaványa). Elnökségi tagok: Major Attila (Békésszentandrás), Isztin Ferenc Sándor (Dombegyház), dr. Dócs János (Békéscsaba), Kelemen Balázs (Doboz), Makra Tibor (Biharugra), ifj. Hrabovszki János (Békéscsaba)
Felügyelő Bizottság. Elnök: Kurunczi Péter (Dévaványa), tagok: Majoros Ferenc (Békésszentandrás); Jankov Ákos (Orosháza). Országos küldöttek: dr. Csoma Antal Gábor (Gyomaendrőd), Hrabovszki János (Békéscsaba), Isztin Ferenc Sándor (Dombegyház), Illin József János (Dévaványa), Boros Ferenc Zsolt (Sarkad).