Az iszonyú aszály miatt lépniük kell: nagy változások a Békés vármegyei vadászoknál

Új vaditatók létesítésére azért van szükség, mert az iszonyú szárazság miatt vízhez alig jutnak az állatok, legyengülnek, könnyebben kapnak el betegségeket, és emiatt nagyobb számban is hullanak el.

Az új vaditatók felállítása is fontos feladata a stáboknak, az aszály miatt nagyon nehezen találnak vizet a vadak. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Az elnök mindkét szervezetnél újra Hrabovszki János lett

Többek között ez is terítékre került a vadászkamara és a vadászszövetség elnökségi, illetve vezetőségi ülésén. Ezt a küldöttgyűlés után tartották meg, ahol megválasztották az új vezetői stábokat a következő négy, illetve öt évre. Az elnök mindkét szervezetnél újra Hrabovszki János lett, a kamara titkára és a vadászszövetség elnökhelyettes-fővadásza Boros Ferenc Zsolt, aki Zuberecz Tibort váltotta. Zuberecz Tibor 20 éven át dolgozott megyei titkárként és Békés vármegye fővadászaként. A vadgazdálkodásban nyújtott teljesítményét, a vadászokért, vadásztársaságokért végzett alázatos, lelkiismeretes szakmai munkáját elismerték.

Az új vaditatók a védett állatokat is kiszolgálják majd

Hrabovszki János szólt arról, az új itatók nemcsak a vadászható vadfajokat, hanem a védett, nem vadászható állatokat is kiszolgálják. Minderre pályázhatnak a vadásztársaságok, Békésben összesen 29 millió forint értékben. A víz kijuttatása és az itatóhelyek fenntartása a vadászatra jogosultak feladata. Az elnök elmondta, a vadászkamara a mintegy háromezer Békés vármegyei vadász érdekképviseletét látja el köztestületként, a vadászszövetség a 85 vadászatra jogosült (főként vadásztársaságok) szervezete.

Hrabovszki János maradt az elnök. Fotó: Lehoczky Péter

Nagyobb figyelmet fordítanak a fiatalok tájékoztatására

– Legfontosabb feladatunk továbbra is a vármegyei vadásztársaságok működőképességének fenntartása, segítése. – emelte ki az elnök. – Emellett nagyobb figyelmet fordítunk a fiatalok tájékoztatására a vadászatról, vadgazdálkodásról, hogy itt korántsem a vadak elejtése az egyetlen és fő cél. A vadászok természetközeli, természetkedvelő emberek. Az általános iskolák felső tagozataiba és a középiskolákba látogatunk el, de helybe is jöhetnek majd a fiatalok. A békéscsabai, Bajza utcai székházunk kertlábszomszédságában megvettünk egy ingatlant, és itt tájékoztatókat, oktatásokat tartunk majd az átalakítást követően az ifjúságnak a vadászatról, a vadállományunkról.