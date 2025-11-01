november 1., szombat

Marianna névnap

15°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Leállás

27 perce

Siess, mert hamarosan nem lesz használható az Ügyfélkapu

Címkék#Ügyfélkapu#Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartás#kormányhivatal#NAV

A központi kormányhivatalok weboldalán megjelent hivatalos tájékoztató szerint több elektronikus rendszer is leáll. Az Ügyfélkapu is érintett.

Bátori Attila

Az Ügyfélkapu, a DÁP és a NAV rendszere is leáll. A hírről a központi kormányhivatalok oldalán adtak tájékoztatást.

Ügyfélkapu bejelentkezés.
Ügyfélkapu: leáll a rendszer.  Forrás: MW-archív

Miért áll le az Ügyfélkapu, a DÁP és a NAV rendszere?

Az Ügyfélkapu, a DÁP és a NAV rendszere azért áll le, mert a Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartás (KÜNY) rendszerén ütemezett informatikai karbantartás lesz. 

Mikor lesz a DÁP, a NAV és az Ügyfélkapu karbantartása?

A DÁP, a NAV és az Ügyfélkapu karbantartása szombaton esedédes. A hivatalos tájékoztató szerint a Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartás (KÜNY) leállása november 1-jén, szombaton 21 órakor kezdődik.

Meddig tart a DÁP, a NAV és az Ügyfélkapu karbantartása? Mennyi az üzemkiesés?

A DÁP, a NAV és az Ügyfélkapu karbantartása a központi kormányhivatalok oldalán megjelent információk szerint november 2-án, vasárnap 13 órakor ér véget. Az üzemkiesés várható időtartama 16 óra.

Ügyfélkapu: ezeket ne most akard elintézni!

A karbantartás ideje alatt a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli, DÁP alkalmazással történő bejelentkezés átmenetileg nem lesz elérhető. 

Nem lehet a karbantartás ideje alatt

Az ügyfeleknek arra is fel kell készülni, hogy lassabb lehet az Ügyfélkapu belépés és működés, illetve a KAÜ-n keresztüli adatlekérdezések esetében is átmeneti lassulások várhatóak.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Mi van akkor, ha esedékes lenne egy bejelentés?

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló rendelet értelmében DÁP-mobilazonosítással rendelkező ügyfeleknek a leállás alatt esedékes bejelentéseiket legkésőbb a következő munkanapon kell teljesíteniük.

A november 2-i kezdetű, egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos bejelentések az „Igazolási kérelemmel benyújtott bejelentés” nyilatkozat jelölésével (23. pótlap 6. rovat) és a bejelentéshez igazolási kérelmet csatolva 2025. november 3-án, hétfőn éjfélig utólagosan benyújthatók – olvasható a központi kormányhivatalok oldalán.

Mit lehet belépés nélkül csinálni?

KAÜ belépés nélkül az időpontfoglalás kizárólag Ügyfélkapu regisztrációra, DÁP előregisztrációra és a lejárt személyazonosításra alkalmas okmányok cseréjére, átvételére történhet.

Így regisztrálhat DÁP alkalmazásra!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu