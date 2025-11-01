27 perce
Siess, mert hamarosan nem lesz használható az Ügyfélkapu
A központi kormányhivatalok weboldalán megjelent hivatalos tájékoztató szerint több elektronikus rendszer is leáll. Az Ügyfélkapu is érintett.
Az Ügyfélkapu, a DÁP és a NAV rendszere is leáll. A hírről a központi kormányhivatalok oldalán adtak tájékoztatást.
Miért áll le az Ügyfélkapu, a DÁP és a NAV rendszere?
Az Ügyfélkapu, a DÁP és a NAV rendszere azért áll le, mert a Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartás (KÜNY) rendszerén ütemezett informatikai karbantartás lesz.
Mikor lesz a DÁP, a NAV és az Ügyfélkapu karbantartása?
A DÁP, a NAV és az Ügyfélkapu karbantartása szombaton esedédes. A hivatalos tájékoztató szerint a Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartás (KÜNY) leállása november 1-jén, szombaton 21 órakor kezdődik.
Meddig tart a DÁP, a NAV és az Ügyfélkapu karbantartása? Mennyi az üzemkiesés?
A DÁP, a NAV és az Ügyfélkapu karbantartása a központi kormányhivatalok oldalán megjelent információk szerint november 2-án, vasárnap 13 órakor ér véget. Az üzemkiesés várható időtartama 16 óra.
Ügyfélkapu: ezeket ne most akard elintézni!
A karbantartás ideje alatt a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli, DÁP alkalmazással történő bejelentkezés átmenetileg nem lesz elérhető.
Nem lehet a karbantartás ideje alatt
- DÁP-azonosítással belépni a NAV elektronikus ügyintézést biztosító weboldalaira,
- cégkapuról, KÜNY-tárhelyről küldeményeket küldeni.
Az ügyfeleknek arra is fel kell készülni, hogy lassabb lehet az Ügyfélkapu belépés és működés, illetve a KAÜ-n keresztüli adatlekérdezések esetében is átmeneti lassulások várhatóak.
Mi van akkor, ha esedékes lenne egy bejelentés?
Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló rendelet értelmében DÁP-mobilazonosítással rendelkező ügyfeleknek a leállás alatt esedékes bejelentéseiket legkésőbb a következő munkanapon kell teljesíteniük.
A november 2-i kezdetű, egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos bejelentések az „Igazolási kérelemmel benyújtott bejelentés” nyilatkozat jelölésével (23. pótlap 6. rovat) és a bejelentéshez igazolási kérelmet csatolva 2025. november 3-án, hétfőn éjfélig utólagosan benyújthatók – olvasható a központi kormányhivatalok oldalán.
Mit lehet belépés nélkül csinálni?
KAÜ belépés nélkül az időpontfoglalás kizárólag Ügyfélkapu regisztrációra, DÁP előregisztrációra és a lejárt személyazonosításra alkalmas okmányok cseréjére, átvételére történhet.
Így regisztrálhat DÁP alkalmazásra!
