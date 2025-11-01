Siess, mert hamarosan nem lesz használható az Ügyfélkapu

Az Ügyfélkapu, a DÁP és a NAV rendszere is leáll. A hírről a központi kormányhivatalok oldalán adtak tájékoztatást.

Ügyfélkapu: leáll a rendszer. Forrás: MW-archív

Miért áll le az Ügyfélkapu, a DÁP és a NAV rendszere?

Az Ügyfélkapu, a DÁP és a NAV rendszere azért áll le, mert a Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartás (KÜNY) rendszerén ütemezett informatikai karbantartás lesz.

Mikor lesz a DÁP, a NAV és az Ügyfélkapu karbantartása?

A DÁP, a NAV és az Ügyfélkapu karbantartása szombaton esedédes. A hivatalos tájékoztató szerint a Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartás (KÜNY) leállása november 1-jén, szombaton 21 órakor kezdődik.

Meddig tart a DÁP, a NAV és az Ügyfélkapu karbantartása? Mennyi az üzemkiesés?

A DÁP, a NAV és az Ügyfélkapu karbantartása a központi kormányhivatalok oldalán megjelent információk szerint november 2-án, vasárnap 13 órakor ér véget. Az üzemkiesés várható időtartama 16 óra.

Ügyfélkapu: ezeket ne most akard elintézni!

A karbantartás ideje alatt a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli, DÁP alkalmazással történő bejelentkezés átmenetileg nem lesz elérhető.

Nem lehet a karbantartás ideje alatt

DÁP-azonosítással belépni a NAV elektronikus ügyintézést biztosító weboldalaira,

cégkapuról, KÜNY-tárhelyről küldeményeket küldeni.

Az ügyfeleknek arra is fel kell készülni, hogy lassabb lehet az Ügyfélkapu belépés és működés, illetve a KAÜ-n keresztüli adatlekérdezések esetében is átmeneti lassulások várhatóak.

Mi van akkor, ha esedékes lenne egy bejelentés?

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló rendelet értelmében DÁP-mobilazonosítással rendelkező ügyfeleknek a leállás alatt esedékes bejelentéseiket legkésőbb a következő munkanapon kell teljesíteniük.

A november 2-i kezdetű, egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos bejelentések az „Igazolási kérelemmel benyújtott bejelentés” nyilatkozat jelölésével (23. pótlap 6. rovat) és a bejelentéshez igazolási kérelmet csatolva 2025. november 3-án, hétfőn éjfélig utólagosan benyújthatók – olvasható a központi kormányhivatalok oldalán.