Igazi gyermekparadicsom: energiatakarékos környezetben töltik napjaikat a nagyszénási óvodások

Nagyszénás önkormányzata sikeresen befejezte az Óvodafejlesztés Nagyszénáson című projektjét. A TOP Plusz pályázat segítségével, a több mint 334 millió forintos vissza nem térítendő támogatással, a település óvodai ellátásának a fejlesztése megvalósulhatott.

A nagyszénási óvoda modern környezetét TOP Plusz forrásból alakították ki. Fotó: BMH

TOP Plusz gyermeknevelést támogató célra

A beruházás a Széchenyi Terv Plusz program, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében kiírásra került Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című, TOP Plusz felhívásra benyújtott támogatási kérelem keretén belül készült el.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A Táncsics utcai óvodát bővítették, korszerűsítették, ennek köszönhetően a József Attila utcai tagóvoda ellátása integrálódhatott. A gyermekek egy modern, tágas, minden igényt kielégítő intézményben tölthetik mindennapjaikat. Az összevonás nemcsak költséghatékonyabb működést eredményezett, hanem jelentősen javította az óvodai szolgáltatások minőségét is.

A Táncsics utcai óvodát bővítették, korszerűsítették. Fotó: BMH

Nagyszénás óvodája energiahatékony

A munkálatok során új épületrészek, akadálymentesített bejáratok, parkoló és rámpák készültek, teljesen megújult az elektromos és fűtési rendszer, valamint napelemek kerültek a tetőre a fenntartható energiahasználat érdekében. A beruházás eredményeként Nagyszénás egy korszerű, energiahatékony és barátságos óvodával gazdagodott. Az óvodában immár 5 csoportban, összesen 114 gyermek ellátása biztosított – tájékoztattak a projekt zárásakor.