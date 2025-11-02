Az ősz színeiben pompáznak a békési tájak – videóval, galériával

Javában tart az ősz, és Békés vármegye szinte minden részét csodálatos őszi színek borítják. A fák lombjai a sárgától a vörösig terjedő árnyalatokban pompáznak, igazi látványt nyújtva a természet szerelmeseinek.

Az időjárás is kedvező: bár időnként feltámad a szél, a nap hosszú órákra kisüt, így tökéletes lehetőséget ad arra, hogy kihasználjuk az őszi szünetet és a szabadban töltsünk egy kis időt. A lehulló levelek között sétálni igazi kikapcsolódást nyújt, miközben a táj szépsége minden pillanatban rabul ejti a tekintetet. Egy hosszú séta, vagy egy kirándulás a színes erdőkben nemcsak feltölt energiával, de segít teljesen átélni az évszak varázslatos hangulatát.