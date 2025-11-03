november 3., hétfő

52 perce

A telefonod titokban lehallgat? Ezekből a jelekből azonnal kiderül!

Ha nem figyelünk, egy kémprogram percek alatt felkerülhet a mobilunkra. A telefonlehallgatás szerencsére könnyen felismerhető néhány jelből. Mutatjuk, miről írtunk még, összeszedtük múlt heti legolvasottabb cikkeinket.

Beol.hu

A modern, okoseszközökkel teli világban sokan félnek attól, hogy telefonlehallgatás áldozatai lesznek. Az aggodalom nem alaptalan, de tudatos hozzáállással és odafigyeléssel könnyen ki lehet szűrni a kémkedő programokat.

A telefonlehallgatás sokak rémálma.
Telefonlehallgatás: sokan félnek tőle. Fotó: MW-archív / Németh András Péter

Telefonlehallgatás: Mi az első figyelmeztető jel?

A telefonlehallgatás első jele lehet, ha olyan alkalmazásokat látsz a telefonodon, amelyeket nem te telepítettél. Fontos megjegyezni, hogy a legtöbb telefonra már gyárilag telepítve van több alkalmazás, ezért ki kell deríteni, hogy az ismeretlen applikáció alapból rajta volt vagy utólag került rá.

A további gyanús jelekről ebben a cikkünkben olvashat.  

Valaki áthajtott a piroson: többen is megsérültek a csabai buszbalesetben – galériával, videóval

Alig egy héttel a szolnoki tragédia után öten sérültek meg abban a balesetben, mely kedden reggel történt Békéscsabán. Egy autóbusz és egy személyautó ütközött össze az Andrássy és Kazinczy utca kereszteződésében. A buszbalesetnek több sérültje is volt.

Deményné Tűri Zsanett, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense hírportálunknak elmondta, összesen öten sérültek meg a kedd reggeli békéscsabai balesetben, őket a mentők kórházba szállították, közülük ketten fiatalkorúak. 

Hamarosan már azért is jöhet a bírság, ha nincs meg ez a papír

Súlyos következményei lehetnek, ha igazoltatásnál nem tudjuk felmutatni a megfelelő dokumentumokat. LED-izzók esetében rendelet írja elő a szükséges papírokat.

LED-izzó miatt igazoltatnak egy autót.
LED-izzó: igazoltatásnál problémák is lehetnek vele. Fotó: Hegedűs Márta / Forrás: MW-archív

Januártól lényeges változás lépett életbe az autósok számára. Módosult a járművek forgalomba helyezéséről szóló rendelet, amely immár lehetővé teszi, hogy az eredetileg halogénizzóval gyártott járművekben minősített LED-izzót is használjanak.

  • Ez azonban nem jelenti azt, hogy bárki otthon kicserélheti a fényszóróját.
  • A szabályok szigorúak, és az ellenőrzéseknél a rendőrök mostantól egy új dokumentumot is kérhetnek.

Megkérdeztük, mi épül a Tesco parkolójában

Valamire ismét készülünk... Ezzel a felütéssel osztottak meg egy fotót a Tesco Bevásárlóközpont Békéscsaba Facebook-csoportban a napokban, melyen egy acélállványzat látható a Szarvasi úti áruház parkolójában. 

A kommentelők egyből elkezdtek találgatni az építményt illetően, ezért utánajártunk, valójában mi lesz ott.

Mintegy százan tettek fogadalmat a haza védelmére Békéscsaba szívében – galériákkal, videóval

Egységesen zúgott az Erőt, egészséget!, lobogott a csapatzászló Békéscsabán, a Szent István téren pénteken. A katonai eskütétel során mintegy százan tettek fogadalmat, ők a jövőben, a békéscsabai és a tatai, tízhetes kiképzésüket követően a Magyar Honvédség szerződéses katonái lesznek az ország több alakulatánál. A rendezvény keretében a Szabadság téren a 101. császári és királyi gyalogezred emlékművénél is megemlékezést tartottak.

A katonai eskütétel során megfogadták, hogy Magyarországot híven szolgálják, hűséges honvédek lesznek.

Később jön a családi pótlék, az államkincstár most közölte a dátumokat

Rengeteg családot érintő változásról számolt be a Magyar Államkincstár. Az oldalukon megjelent közlemény alapján változik a családi pótlék utalása és postai kifizetése.

CSaládi pótlék segít a számlák kifizetésében.
Családi pótlék: nem a megszokott időpontban érkezik. Forrás: MW-archív

A családi pótlék kifizetése novemberben és decemberben a megszokottnál később érkezhet. A változás oka az ünnepnapok és a hétvégi munkarend alakulása. 

Figyeljen, ha buszra száll! Változik a menetrend több békési településen

Új szabályozás lépett hatályba a személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozóan. Mindez azt jelenti, hogy december 14-től minden településről naponta legalább három közvetlen járattal el lehet majd jutni a járási központokba, hétköznapokon és hétvégén egyaránt. Békés vármegye több járását, több kistelepülését is érinti a menetrendi változás, lesznek új járatok.

Jönnek a menetrendi változások, figyeljen, ha buszra száll
Jönnek a menetrendi változások, új járatokkal kötik be a kistelepüléseket a járási központokba. Fotó: MW

Minden eddiginél többen ijesztgették a fényesi lakosokat

Több mint százan meneteltek Békéscsaba-Fényesen szombat délután. Az ötödik fényesi halloween járáson résztvevő családok számos, néhol extrém elemekkel tarkított programon szórakozhattak.

 

