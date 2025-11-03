52 perce
A telefonod titokban lehallgat? Ezekből a jelekből azonnal kiderül!
Ha nem figyelünk, egy kémprogram percek alatt felkerülhet a mobilunkra. A telefonlehallgatás szerencsére könnyen felismerhető néhány jelből. Mutatjuk, miről írtunk még, összeszedtük múlt heti legolvasottabb cikkeinket.
A modern, okoseszközökkel teli világban sokan félnek attól, hogy telefonlehallgatás áldozatai lesznek. Az aggodalom nem alaptalan, de tudatos hozzáállással és odafigyeléssel könnyen ki lehet szűrni a kémkedő programokat.
Telefonlehallgatás: Mi az első figyelmeztető jel?
A telefonlehallgatás első jele lehet, ha olyan alkalmazásokat látsz a telefonodon, amelyeket nem te telepítettél. Fontos megjegyezni, hogy a legtöbb telefonra már gyárilag telepítve van több alkalmazás, ezért ki kell deríteni, hogy az ismeretlen applikáció alapból rajta volt vagy utólag került rá.
A további gyanús jelekről ebben a cikkünkben olvashat.
Valaki áthajtott a piroson: többen is megsérültek a csabai buszbalesetben – galériával, videóval
Alig egy héttel a szolnoki tragédia után öten sérültek meg abban a balesetben, mely kedden reggel történt Békéscsabán. Egy autóbusz és egy személyautó ütközött össze az Andrássy és Kazinczy utca kereszteződésében. A buszbalesetnek több sérültje is volt.
Deményné Tűri Zsanett, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense hírportálunknak elmondta, összesen öten sérültek meg a kedd reggeli békéscsabai balesetben, őket a mentők kórházba szállították, közülük ketten fiatalkorúak.
Hamarosan már azért is jöhet a bírság, ha nincs meg ez a papír
Súlyos következményei lehetnek, ha igazoltatásnál nem tudjuk felmutatni a megfelelő dokumentumokat. LED-izzók esetében rendelet írja elő a szükséges papírokat.
Januártól lényeges változás lépett életbe az autósok számára. Módosult a járművek forgalomba helyezéséről szóló rendelet, amely immár lehetővé teszi, hogy az eredetileg halogénizzóval gyártott járművekben minősített LED-izzót is használjanak.
- Ez azonban nem jelenti azt, hogy bárki otthon kicserélheti a fényszóróját.
- A szabályok szigorúak, és az ellenőrzéseknél a rendőrök mostantól egy új dokumentumot is kérhetnek.
Megkérdeztük, mi épül a Tesco parkolójában
Valamire ismét készülünk... Ezzel a felütéssel osztottak meg egy fotót a Tesco Bevásárlóközpont Békéscsaba Facebook-csoportban a napokban, melyen egy acélállványzat látható a Szarvasi úti áruház parkolójában.
A kommentelők egyből elkezdtek találgatni az építményt illetően, ezért utánajártunk, valójában mi lesz ott.
Mintegy százan tettek fogadalmat a haza védelmére Békéscsaba szívében – galériákkal, videóval
Egységesen zúgott az Erőt, egészséget!, lobogott a csapatzászló Békéscsabán, a Szent István téren pénteken. A katonai eskütétel során mintegy százan tettek fogadalmat, ők a jövőben, a békéscsabai és a tatai, tízhetes kiképzésüket követően a Magyar Honvédség szerződéses katonái lesznek az ország több alakulatánál. A rendezvény keretében a Szabadság téren a 101. császári és királyi gyalogezred emlékművénél is megemlékezést tartottak.
A katonai eskütétel során megfogadták, hogy Magyarországot híven szolgálják, hűséges honvédek lesznek.
Később jön a családi pótlék, az államkincstár most közölte a dátumokat
Rengeteg családot érintő változásról számolt be a Magyar Államkincstár. Az oldalukon megjelent közlemény alapján változik a családi pótlék utalása és postai kifizetése.
A családi pótlék kifizetése novemberben és decemberben a megszokottnál később érkezhet. A változás oka az ünnepnapok és a hétvégi munkarend alakulása.
Figyeljen, ha buszra száll! Változik a menetrend több békési településen
Új szabályozás lépett hatályba a személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozóan. Mindez azt jelenti, hogy december 14-től minden településről naponta legalább három közvetlen járattal el lehet majd jutni a járási központokba, hétköznapokon és hétvégén egyaránt. Békés vármegye több járását, több kistelepülését is érinti a menetrendi változás, lesznek új járatok.
Minden eddiginél többen ijesztgették a fényesi lakosokat
Több mint százan meneteltek Békéscsaba-Fényesen szombat délután. Az ötödik fényesi halloween járáson résztvevő családok számos, néhol extrém elemekkel tarkított programon szórakozhattak.
