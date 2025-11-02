Gőzerővel zajlik a munka a 44-es út két forgalmas kereszteződésében – videóval

Mint korábban megírtuk, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a 44-es főút szarvasi, városi szakaszán két forgalmas csomópont felújítását kezdi meg. Dankó Béla országgyűlési képviselő Facebook-oldalán nemrég arról számolt be, hogy Szarvas belterületén a 4401-es és 44-es számú utak csomópontjában, és a 44-es számú út és a Béke utca kereszteződésében a megsüllyedt térkőburkolat bontása történik, amelyet két rétegű aszfaltozás követ. Kiemelte, hogy a térkő felszedése megkezdődött, a finisheres aszfaltozás várhatóan november 13-án fejeződik be, ahol megközelítőleg 500 tonna aszfaltot dolgoznak be.