november 2., vasárnap

Achilles névnap

15°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felújítás

1 órája

Gőzerővel zajlik a munka a 44-es út két forgalmas kereszteződésében – videóval

Címkék#Magyar Közút#Béke utca#munkálatok#aszfalt

A munkálatok során a meglévő kiselemes térkőburkolatot mindkét helyszínen két rétegű aszfalt kopóréteg váltja fel, aminek köszönhetően egyenletesebb és tartósabb útpálya jön létre.

Vincze Attila
Gőzerővel zajlik a munka a 44-es út két forgalmas kereszteződésében – videóval

Zajlanak a felújítási munkálatok a 44-es út két forgalmas kereszteződésében Szarvason.

Fotó: Beol.hu

Mint korábban megírtuk, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a 44-es főút szarvasi, városi szakaszán két forgalmas csomópont felújítását kezdi meg. Dankó Béla országgyűlési képviselő Facebook-oldalán nemrég arról számolt be, hogy Szarvas belterületén a 4401-es és 44-es számú utak csomópontjában, és a 44-es számú út és a Béke utca kereszteződésében a megsüllyedt térkőburkolat bontása történik, amelyet két rétegű aszfaltozás követ. Kiemelte, hogy a térkő felszedése megkezdődött, a finisheres aszfaltozás várhatóan november 13-án fejeződik be, ahol megközelítőleg 500 tonna aszfaltot dolgoznak be.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu