2 órája
Nézze meg, milyen ruhákat ihlettek Munkácsy festményei – galériával, videóval
Egyedülálló divatbemutatót tartanak pénteken a Munkácsy Emlékházban. Ekkor debütál a Sugarbird X Munkácsy kollekció. A ruhákról most újabb fotókat és videót is közzétettek.
Békéscsabán, a Munkácsy Emlékházban három divatbemutatót is tartanak pénteken, 13, 15 és 17 órai kezdettel. Itt és ekkor debütál a Sugarbird X Munkácsy kollekció, amelyben a festőfejedelem öröksége találkozik a modern divat lendületével.
Az ihletet Munkácsy Mihály freskóvázlata, valamint a Merengő nő című festménye adta a kollekcióhoz – írták a Munkácsy Emlékház és a Sugarbird Facebook-oldalán, ahol most nemcsak rengeteg képet, hanem egy videót is megosztottak az egyedülálló ruhákról.
Sugarbird X Munkácsy kollekcióFotók: Sugarbird Facebook-oldala
