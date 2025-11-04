november 4., kedd

Divatbemutató

2 órája

Nézze meg, milyen ruhákat ihlettek Munkácsy festményei – galériával, videóval

Munkácsy Mihály, Munkácsy Emlékházban, Sugarbird X Munkácsy, festmény

Egyedülálló divatbemutatót tartanak pénteken a Munkácsy Emlékházban. Ekkor debütál a Sugarbird X Munkácsy kollekció. A ruhákról most újabb fotókat és videót is közzétettek.

Licska Balázs

Békéscsabán, a Munkácsy Emlékházban három divatbemutatót is tartanak pénteken, 13, 15 és 17 órai kezdettel. Itt és ekkor debütál a Sugarbird X Munkácsy kollekció, amelyben a festőfejedelem öröksége találkozik a modern divat lendületével.

A Sugarbird X Munkácsy kollekció pénteken debütál a Munkácsy Emlékházban.
Fotó: Sugarbird Facebook-oldala

Az ihletet Munkácsy Mihály freskóvázlata, valamint a Merengő nő című festménye adta a kollekcióhoz – írták a Munkácsy Emlékház és a Sugarbird Facebook-oldalán, ahol most nemcsak rengeteg képet, hanem egy videót is megosztottak az egyedülálló ruhákról. 

Sugarbird X Munkácsy kollekció

Fotók: Sugarbird Facebook-oldala

 

