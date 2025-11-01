november 1., szombat

1 órája

Sokan kiszúrták a hajnali fura égi jelenséget, Gyomaendrődön levideózták

Címkék#hírek#Gyoma#Föld#Starlink#Elon Musk

Különleges jelenségre lettek figyelmesek az égen. Megy a találgatás, meteor, ufó vagy egy Starlink műhold? Itt a válasz.

Beol.hu

Korábban már hírt adtunk arról, hogy a világ egyik leginnovatívabb technológiai fejlesztése, a Starlink műhold már Magyarországon is elérhető. A SpaceX által megalkotott műholdas internetszolgáltatás, amely mögött Elon Musk, a Tesla és a SpaceX alapítója áll, mára több mint száz országban van jelen, és világszerte több mint négymillió előfizetőt szolgál ki. 

Elon Musk Starlink műhold
Elon Musk Starlink műholdját láthattuk az égen? Fotó: Shutterstock/Illusztráció

Starlink műholdat kaptak le Gyomán? 

A Starlink különlegessége abban rejlik, hogy nem hagyományos, földi infrastruktúrán alapuló hálózatot használ, hanem alacsony Föld körüli pályán keringő, több ezer műholdból álló rendszert. Lehetséges, hogy Gyomán ezt kapták lencsevégre. 

– Na ez volt hajnalba, nem meteor az biztos – olvasható a MetFigyelő - Észlelői közösség Facebook csoportban. Egy lelkes égfigyelő csoporttag különös videót osztott meg, a találgatás elindult a komment szekcióban. A jelenséget több dél-békési település felett is látták már. 

A kommentek többsége megerősíti, hogy, amit a videón látunk egyértelműen egy Starlink műhold. A frissen fellőtt Starlink műholdak fényfüzérként vagy vonulatként jelennek meg az égen, amelyek lassan, vonuló fénypontok sorozataként haladnak át az égbolton


