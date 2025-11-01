Sokan kiszúrták a hajnali fura égi jelenséget, Gyomaendrődön levideózták

Korábban már hírt adtunk arról, hogy a világ egyik leginnovatívabb technológiai fejlesztése, a Starlink műhold már Magyarországon is elérhető. A SpaceX által megalkotott műholdas internetszolgáltatás, amely mögött Elon Musk, a Tesla és a SpaceX alapítója áll, mára több mint száz országban van jelen, és világszerte több mint négymillió előfizetőt szolgál ki.

Elon Musk Starlink műholdját láthattuk az égen? Fotó: Shutterstock/Illusztráció

Starlink műholdat kaptak le Gyomán?

A Starlink különlegessége abban rejlik, hogy nem hagyományos, földi infrastruktúrán alapuló hálózatot használ, hanem alacsony Föld körüli pályán keringő, több ezer műholdból álló rendszert. Lehetséges, hogy Gyomán ezt kapták lencsevégre.

– Na ez volt hajnalba, nem meteor az biztos – olvasható a MetFigyelő - Észlelői közösség Facebook csoportban. Egy lelkes égfigyelő csoporttag különös videót osztott meg, a találgatás elindult a komment szekcióban. A jelenséget több dél-békési település felett is látták már.

A kommentek többsége megerősíti, hogy, amit a videón látunk egyértelműen egy Starlink műhold. A frissen fellőtt Starlink műholdak fényfüzérként vagy vonulatként jelennek meg az égen, amelyek lassan, vonuló fénypontok sorozataként haladnak át az égbolton.