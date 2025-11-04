Futurisztikus kütyüvel küzdenek a gyorshajtók ellen

Újfajta eszközzel fognák vissza a gyorshajtókat: az érintettek autója kapna egy kütyüt, mely szabályosan ellehetetlenítené a sebességtúllépést – olvasható a a vezess.hu cikkében.

Az új kütyük kiszűrik a sebességtúllépést. Fotó: Illusztráció: MW

Esély sem lenne a sebességtúllépésre

A működése azon alapul, hogy az egyes utakhoz a GPS-es adatbázisra támaszkodva sebességkorlátokat társít, és nem engedi az autónak, hogy ezt a határt túllépje. A kezdeményezés egyelőre még gyerekcipőben jár, lévén most tettek csak javaslatot a bevezetésére USA Wisconsin államában.

A szerkezet 1700 dollárba, magyar pénzben 570 ezer forintba kerül, és mindazoknak használnia kellene, akiket öt esztendőn belül legalább kétszer súlyos gyorshajtáson kaptak. Aki mégsem szereli be, és tetten érik, 600 dolláros (200 ezer forintos) büntetésre számíthat. Hasonló előírást több más amerikai államban is terveznek a közeljövőben.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Idehaza is felvetődött már hasonló gondolat, a sonline.hu által megkérdezett szakértő például támogatja az ötletet.

Hazánkban is vezető baleseti ok a gyorshajtás

Mint arról korábban beszámoltunk, a rendőrség adatai szerint