Futurisztikus kütyüvel küzdenek a gyorshajtók ellen
Új szintre emelhetik a száguldozás elleni fellépést, miután a visszaeső, notórius gyorshajtók autójába intelligens sebességasszisztenst tennének. A kütyü lényegében ellehetetleníti a sebességtúllépést.
Újfajta eszközzel fognák vissza a gyorshajtókat: az érintettek autója kapna egy kütyüt, mely szabályosan ellehetetlenítené a sebességtúllépést – olvasható a a vezess.hu cikkében.
Esély sem lenne a sebességtúllépésre
A működése azon alapul, hogy az egyes utakhoz a GPS-es adatbázisra támaszkodva sebességkorlátokat társít, és nem engedi az autónak, hogy ezt a határt túllépje. A kezdeményezés egyelőre még gyerekcipőben jár, lévén most tettek csak javaslatot a bevezetésére USA Wisconsin államában.
A szerkezet 1700 dollárba, magyar pénzben 570 ezer forintba kerül, és mindazoknak használnia kellene, akiket öt esztendőn belül legalább kétszer súlyos gyorshajtáson kaptak. Aki mégsem szereli be, és tetten érik, 600 dolláros (200 ezer forintos) büntetésre számíthat. Hasonló előírást több más amerikai államban is terveznek a közeljövőben.
Idehaza is felvetődött már hasonló gondolat, a sonline.hu által megkérdezett szakértő például támogatja az ötletet.
Hazánkban is vezető baleseti ok a gyorshajtás
Mint arról korábban beszámoltunk, a rendőrség adatai szerint
- Magyarországon 2025 első hét hónapjában 8109 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt, ezek közül 2148 gyorshajtás miatt következett be.
- Békésben 266-ból 47 szerencsétlenségnél volt ez az ok.
- A 47-nél csak egy vármegyében alacsonyabb ez a szám, de ott az összes sérüléssel járó eset is közel százzal kevesebb volt.
