3 órája
A kerékpárutak javításáról döntöttek Sarkadon
Kétmillió forintot költenek a kerékpárutak javítására, karbantartására Sarkadon a közeljövőben. Emellett nagy program is indul – jelentették be a sarkadi képviselő-testület minap tartott ülésén.
Vannak aszfaltozott, illetve térköves kerékpárutak is Sarkadon, valamelyik kisebb, valamelyik nagyobb felújítást igényel – ismertette dr. Mokán István polgármester a képviselő-testület ülésén.
Sarkadon 2 millió forintot fordítanak most a javításokra
A grémium arról döntött, hogy 2 millió forintot fordítanak az Ady Endre utcai, az Anti úti és a Gyulai út bicikliutak esetében a legszükségesebb javításokra, a repedések, hézagok kiöntésére. A munkálatok kapcsán 20 tonna aszfaltot vásároltak.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
A legveszélyesebb kerékpárút-szakaszokat rendbeteszik a nagyberuházás során
A városvezető emlékeztetett: előkészítés alatt van egy csaknem 1 milliárd forintos, rendkívül összetett beruházás Sarkadon. Annak keretében
- az Ady Endre utcai,
- az Anti úti
kerékpárutak esetében korszerűsítik majd a leginkább balesetveszélyes szakaszokat.
A tüdőszanatórium felé vezető bicikliút nem a városhoz tartozik
Mivel rendszeresen felmerül, jelezte azt is dr. Mokán István, hogy a tüdőszanatórium felé vezető kerékpárutat nem az önkormányzat, hanem a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezeli, tehát annak felújítása, karbantartása nem a város feladata.
Történetek a bátorságról, a hitről és a kitartásról – a kiválóságokat ismerték el – galériával