Képviselő-testület

3 órája

A kerékpárutak javításáról döntöttek Sarkadon

Címkék#Sarkad#Gyulai út#Dr Mokán István#kerékpárút#önkormányzat

Kétmillió forintot költenek a kerékpárutak javítására, karbantartására Sarkadon a közeljövőben. Emellett nagy program is indul – jelentették be a sarkadi képviselő-testület minap tartott ülésén.

Licska Balázs

Vannak aszfaltozott, illetve térköves kerékpárutak is Sarkadon, valamelyik kisebb, valamelyik nagyobb felújítást igényel – ismertette dr. Mokán István polgármester a képviselő-testület ülésén.

Kerékpár utak javítása kezdődik Sarkadon
Kétmillió forintot költenek a kerékpárutak javítására Sarkadon. Fotó: MW

Sarkadon 2 millió forintot fordítanak most a javításokra

A grémium arról döntött, hogy 2 millió forintot fordítanak az Ady Endre utcai, az Anti úti és a Gyulai út bicikliutak esetében a legszükségesebb javításokra, a repedések, hézagok kiöntésére. A munkálatok kapcsán 20 tonna aszfaltot vásároltak.

A legveszélyesebb kerékpárút-szakaszokat rendbeteszik a nagyberuházás során

A városvezető emlékeztetett: előkészítés alatt van egy csaknem 1 milliárd forintos, rendkívül összetett beruházás Sarkadon. Annak keretében

  • az Ady Endre utcai,
  • az Anti úti

kerékpárutak esetében korszerűsítik majd a leginkább balesetveszélyes szakaszokat.

A tüdőszanatórium felé vezető bicikliút nem a városhoz tartozik

Mivel rendszeresen felmerül, jelezte azt is dr. Mokán István, hogy a tüdőszanatórium felé vezető kerékpárutat nem az önkormányzat, hanem a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezeli, tehát annak felújítása, karbantartása nem a város feladata.

 

