november 3., hétfő

Győző névnap

11°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
REpont automata

29 perce

Kiderült, mennyi palackot visznek vissza a békésiek

Címkék#MOHU#REpont#palack#rendszer

Országszerte eddig több mint 3,6 milliárd italcsomagolást váltottak vissza a kötelező visszaváltási rendszer előző év eleji indulása óta. A MOHU által közölt legfrissebb adatokból kiderült, hogy a Békés vármegyeiek mennyi palackot vittek vissza a REpont automatákhoz és a gyűjtőhelyekhez.

Licska Balázs

Egyre népszerűbb a kötelező visszaváltási rendszer, országszerte több mint 3,6 milliárd italcsomagolást vittek vissza eddig a magyarok a REpont automatákhoz és a gyűjtőhelyekhez. Ezeken a helyeken szinte minden műanyagból, fémből vagy üvegből készült, 0,1 és 3 liter közötti italcsomagolás visszaváltható, azok, amelyeken szerepel az egyutas vagy a többutas jelzés.

Kiderült, hogy mennyi palackot visznek vissza a Békés vármegyeiek a REpont automatákhoz és a gyűjtőpontokra
Kiderült, hogy mennyi palackot visznek vissza a Békés vármegyeiek a REpont automatákhoz és a gyűjtőpontokra. Fotó: MW 

A műanyag és a fém palackok a legnépszerűbbek

A MOHU legfrissebb adatai szerint 2025-ben, az első félévben a visszaváltott italcsomagolások

  • 50 százaléka műanyag,
  • 43 százaléka fém,
  • 7 százaléka üveg

volt darabszám alapján, míg

  • 49 százaléka üveg,
  • 37 százaléka műanyag,
  • 14 százaléka fém

volt tömeg szerint. 

A Békés vármegyeiek átlagosan 127 palackot vittek vissza a REpont automatákhoz és a gyűjtőpontokra

A két negyedév alatt a magyarok átlagosan 142 italcsomagolást váltottak vissza, ami jelentős előrelépés az előző évben tapasztalt 102-höz képest. Kiderült az is, hogy az egyes vármegyékben mennyi palackot vittek vissza. A lista elején áll több mint 150-nel Pest, Komárom-Esztergom és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, míg a végén Csongrád-Csanád, Nógrád és Békés vármegye, ahol éppen meghaladta vagy túl sem lépte a 130-at. Békés vármegyében egészen pontosan 127-nél állt a mutató, az egy főre jutó visszaváltott palackok száma.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Ötből négy palackot visszavittek a vásárlók, a legtöbben a bolti utalvány mellett döntöttek

A visszaváltási arány a műanyag, a fém és az üveg esetében is 82-84 százalékos. Visszaváltási módként választható a bolti utalvány, a banki utalás, de akár jótékonysági célokra is lehet fordítani az 50 forintokat. A magyarok 82 százaléka a bolti utalvány mellett döntött, 17,8 százaléka kért banki utalást, míg a pénzek 0,2 százaléka ment karitatív célokra. A gyermekkórházak számára közel 250 millió forintot sikerült összegyűjteni a REpont automatáknál.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu