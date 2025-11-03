Kiderült, mennyi palackot visznek vissza a békésiek

Egyre népszerűbb a kötelező visszaváltási rendszer, országszerte több mint 3,6 milliárd italcsomagolást vittek vissza eddig a magyarok a REpont automatákhoz és a gyűjtőhelyekhez. Ezeken a helyeken szinte minden műanyagból, fémből vagy üvegből készült, 0,1 és 3 liter közötti italcsomagolás visszaváltható, azok, amelyeken szerepel az egyutas vagy a többutas jelzés.

Kiderült, hogy mennyi palackot visznek vissza a Békés vármegyeiek a REpont automatákhoz és a gyűjtőpontokra. Fotó: MW

A műanyag és a fém palackok a legnépszerűbbek

A MOHU legfrissebb adatai szerint 2025-ben, az első félévben a visszaváltott italcsomagolások

50 százaléka műanyag,

43 százaléka fém,

7 százaléka üveg

volt darabszám alapján, míg

49 százaléka üveg,

37 százaléka műanyag,

14 százaléka fém

volt tömeg szerint.

A Békés vármegyeiek átlagosan 127 palackot vittek vissza a REpont automatákhoz és a gyűjtőpontokra

A két negyedév alatt a magyarok átlagosan 142 italcsomagolást váltottak vissza, ami jelentős előrelépés az előző évben tapasztalt 102-höz képest. Kiderült az is, hogy az egyes vármegyékben mennyi palackot vittek vissza. A lista elején áll több mint 150-nel Pest, Komárom-Esztergom és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, míg a végén Csongrád-Csanád, Nógrád és Békés vármegye, ahol éppen meghaladta vagy túl sem lépte a 130-at. Békés vármegyében egészen pontosan 127-nél állt a mutató, az egy főre jutó visszaváltott palackok száma.

Ötből négy palackot visszavittek a vásárlók, a legtöbben a bolti utalvány mellett döntöttek

A visszaváltási arány a műanyag, a fém és az üveg esetében is 82-84 százalékos. Visszaváltási módként választható a bolti utalvány, a banki utalás, de akár jótékonysági célokra is lehet fordítani az 50 forintokat. A magyarok 82 százaléka a bolti utalvány mellett döntött, 17,8 százaléka kért banki utalást, míg a pénzek 0,2 százaléka ment karitatív célokra. A gyermekkórházak számára közel 250 millió forintot sikerült összegyűjteni a REpont automatáknál.