Történetek a bátorságról, a hitről és a kitartásról – a kiválóságokat ismerték el – galériával

A Békés Vármegyei Év Vállalkozója és a Békés vármegyei Prima Díjátadó Gála programját Mező Misi, a Magna Cum Laude énekesének fellépése vezette be, felcsendült a legendás Vidéki sanzon is, majd az est moderátora, Köllő Babett köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően lejátszották a Demján Sándor alapítóról készült rövidfilmet.

A Békés Vármegyei Prima díjátadó gála programját huszadik alkalommal rendezték meg. Fotó: Lehoczky Péter

A Békés vármegyei Prima Díjátadó Gála: remek egyéniségeket ismertek el

Köszöntő beszédében Losonczi István, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a VOSZ Békés vármegyei elnöke elmondta, pénteken este egy különleges pillanat részesei lehettek, hiszen a 20. gálát rendezték meg.

– Húsz év, két évtizednyi munka, elhivatottság és kitartás – összegezte a rendezvény történetét, majd hozzátette, a gála első 18 éve, a kezdetek és hagyomány megteremtése egy kivételes ember, Nagy Mihály László érdeme.

Ennek kapcsán Losonczi István külön köszöntötte elődjét, aki 18 éven át tartotta össze, építette és vezette közösségüket.

Helyi értékekből országos példát lehet mutatni

– A 20 év története nem csak számokban, eredményekben vagy díjakban mérhető. Ez a két évtized az emberi kitartás erejéről, a hitről és a közös célról szól. Arról, hogy Békés vármegyében mindig voltak, akik nem csak álmodoztak, hanem cselekedtek, akik hittek abban, hogy a helyi értékekből országos példát is lehet mutatni – folytatta a gondolatot a VOSZ vármegyei elnöke. – Pénteken este nem egyszerűen díjakat adtunk át, hanem történeteket ünnepeltünk. Történeteket emberekről, akik nem féltek kilépni a sorból, kockáztatni és hinni abban, amit mások lehetetlennek gondoltak. A díjazottak tudják, mi a különbség a siker és a kudarc között, és ez sokszor nem a tehetség, hanem a bátorság. Ahol mások megálltak, ők újrakezdték, ahol mások kifogást kerestek, ők megoldást.

Az élet a kultúrán keresztül lehet teljes

Kifejtette, a vállalkozók mellett a kultúrát és a művészetet is ünnepelték.

– Lehet sikeres egy vállalkozás, lehet eredményes egy élet, de az csak a kultúrán keresztül lehet teljes – emelte ki.