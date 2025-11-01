56 perce
Történetek a bátorságról, a hitről és a kitartásról – a kiválóságokat ismerték el – galériával
Az év egyik legfontosabb Békés vármegyei társadalmi eseményét rendezték pénteken este. A Békés Vármegyei Év Vállalkozója és a Békés vármegyei Prima díjátadó gála programjának a gyulai Vigadó patinás épülete adott otthont. Ezúttal is kiváló személyiségek kaptak elismerést, cikkünkben mutatjuk a díjazottak listáját.
A Békés Vármegyei Év Vállalkozója és a Békés vármegyei Prima Díjátadó Gála programját Mező Misi, a Magna Cum Laude énekesének fellépése vezette be, felcsendült a legendás Vidéki sanzon is, majd az est moderátora, Köllő Babett köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően lejátszották a Demján Sándor alapítóról készült rövidfilmet.
A Békés vármegyei Prima Díjátadó Gála: remek egyéniségeket ismertek el
Köszöntő beszédében Losonczi István, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a VOSZ Békés vármegyei elnöke elmondta, pénteken este egy különleges pillanat részesei lehettek, hiszen a 20. gálát rendezték meg.
– Húsz év, két évtizednyi munka, elhivatottság és kitartás – összegezte a rendezvény történetét, majd hozzátette, a gála első 18 éve, a kezdetek és hagyomány megteremtése egy kivételes ember, Nagy Mihály László érdeme.
Ennek kapcsán Losonczi István külön köszöntötte elődjét, aki 18 éven át tartotta össze, építette és vezette közösségüket.
Helyi értékekből országos példát lehet mutatni
– A 20 év története nem csak számokban, eredményekben vagy díjakban mérhető. Ez a két évtized az emberi kitartás erejéről, a hitről és a közös célról szól. Arról, hogy Békés vármegyében mindig voltak, akik nem csak álmodoztak, hanem cselekedtek, akik hittek abban, hogy a helyi értékekből országos példát is lehet mutatni – folytatta a gondolatot a VOSZ vármegyei elnöke. – Pénteken este nem egyszerűen díjakat adtunk át, hanem történeteket ünnepeltünk. Történeteket emberekről, akik nem féltek kilépni a sorból, kockáztatni és hinni abban, amit mások lehetetlennek gondoltak. A díjazottak tudják, mi a különbség a siker és a kudarc között, és ez sokszor nem a tehetség, hanem a bátorság. Ahol mások megálltak, ők újrakezdték, ahol mások kifogást kerestek, ők megoldást.
Az élet a kultúrán keresztül lehet teljes
Kifejtette, a vállalkozók mellett a kultúrát és a művészetet is ünnepelték.
– Lehet sikeres egy vállalkozás, lehet eredményes egy élet, de az csak a kultúrán keresztül lehet teljes – emelte ki.
Alkotó polgári szellemiség
Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere, Stéberl András, a gyulai nagyüzemi húsipar megteremtőjének példáján keresztül szemléltette a vállalkozói, polgári szellemiség lényegét és fontosságát.
A kezdés és az újrakezdés képessége
– Gyulát az alkotó polgári szellemiség jellemzi, ami akkor van jelen, ha vannak olyan polgárok, akik kreativitással, innovációval, szorgalommal, az újrakezdés képességével alkotnak. Ez a küldetésük, ez az életcéljuk, sőt, ők nem csak művészek, nem csak közéleti személyiségek, hanem legfőképpen vállalkozók, kell hogy legyenek – részletezte a polgármester. – Ettől működik egy település, és ilyen ember volt Stéberl András, egy igazi self-made man. Vagyontalan legényként tanulta ki a hentesmesterséget, majd elindult felfelé a ranglétrán.
Hentesüzletei lettek, majd üzeme, és nemzetközi hírűvé tette a gyulai kolbászt. Szüksége volt a kezdés képessége mellett az újrakezdés képességére és az újrakezdéshez szükséges erőre is. A 20-es évek végén a nagy gazdasági világválság igencsak megtépázta a húsüzemét, de újrakezdte, és ismét felvirágoztatta. Majd jött a második világháború, és a honvédség, a vesztes hadsereg egyik nagy élelmiszer-beszállítójaként nem fizették ki. A második világháború után nem a nulláról, hanem a mínuszról kellett újrakezdenie, de ismét sikereket ért el, mígnem 1948-ban, egy márciusi vasárnap reggel, mikor éppen a templomba indult a családjával, kommunisták jelentek meg náluk, és közölték, hogy minden vagyonukat elveszik, államosítják, és aznap a házukat is el kell hagyják. Napra pontosan három hónap múlva belehalt a fájdalomba, de emlékezetét nem tudták elpusztítani.
A Békés vármegyei Prima Díjátadó GálaFotók: Lehoczky Péter
Vállalkozó és jó ember
– Hiszen amellett, hogy sikeres vállalkozóként tevékenykedett, jó ember is volt. Támogatta a munkásait, segítette lakhatásukat, ajándékot adott karácsonykor, és a 30-as években kedvezményes kölcsönnel támogatta a gyulai önkormányzat gazdálkodását, illetve az evangélikus egyházközség mecénása volt – emelte ki a polgármester. – Az igazi nagy egyéniségek, vállalkozók, akik adnak a közösségnek, megmaradnak az emberek szívében.
Jelentős változások jönnek Békésben
Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja kiemelte, 4-5-6 év múlva nem fognak ráismerni Békés vármegyére, hiszen olyan változások valósulnak majd meg, amelyek alapjaiban lendítik fel a gazdasági életet.
– Az M44-es utat folytatjuk Nagyszalontáig, amely még inkább beköti Békés vármegyét Európa vérkeringésébe keleti és nyugati irányba egyaránt – fogalmazott. – Fejlesztjük a mezőgazdaságot, az öntözést, a feldolgozó ipart. Fejlesztjük az ipart, a gyulai Airbus-üzem után Békéscsabára érkezik a Vulcan Shield Global, amely 2500 munkahelyet fog teremteni megyei munkavállalókkal, és elsősorban Békés vármegyei vállalkozásokra fókuszálva. A meglévő vállalkozások megerősödhetnek, új vállalkozások jöhetnek létre, és olyan távlatok nyílhatnak, amely a vármegye versenyképességét is növelheti. Ehhez kapcsolódik az oktatás, a szakképzés és felsőoktatás fejlesztésre, és szükség van a közlekedés fejlesztésére is.
Ennek kapcsán dr. Takács Árpád kiemelt a vasutat, a repülőtér modernizálását, az M47-est, illetve a turizmus fejlesztését.
– Olyan távlatokat kell nyitnunk, amelynek köszönhetően a fiataloknak jó itt élni, jó hazatérni – hangsúlyozta. A díjátadó gála kapcsán elmondta, egy megyének, egy közösségnek foglalkoznia kell a kiemelkedő tehetségekkel, azokkal, akik többet tesznek az asztalra.
Kiválóság, ünnep, közösség
Eppel János, a VOSZ elnöke kiemelte, pénteken ünnepelni jöttek össze.
– Ünnepelni a kiválóságokat, azokat a kiemelkedő teljesítményeket, a példás emberi magatartást, amelyek átlag felett hozzájárultak a közösségekhez, a közösség építéséhez – folytatta a gondolatot. – Kiválóság, ünnep és közösség szorosan összekapcsolódó fogalmak. Ma egy közösség ünnepli azokat az embereket, azokat a kiemelkedő teljesítményeket, amelyek a közösség építéséhez is az átlag felett hozzájárultak. Olyan közösségben hiszünk, amelyben alkotni, dolgozni és élni érdemes. Egy jó közösség támogatja a kimagasló teljesítményeket, azokat felismeri, kitünteti.
A vármegyei Év Vállalkozója díjazottak
- Ugrai László (EKUNA Kft.)
- Demkó Attila László és Demkó Viktor Gábor (Ilovszky Tüzép Kft.)
- Kozma Imre (DÉLVILL Kft.)
- Nagy Ferencné (Nagy és Társa Kft.)
- Nagy Mónika (KUKE Kft.)
- Hatos Zoltán (Unicon Zrt.)
- Szin Bence (Cool4U Kft.)
Az országos Év Vállalkozója díjazott
Nagy Árpád (Kisrét Manufaktúra Kft.)
Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díj
Ásós Géza (Kira Vendéglő)
A vármegyei Príma díjazottak
- Nemes Roland gyulai kötődésű építész – Magyar építészet kategória
- Mező Mihály – dobozi, gyulai kötődésű énekes – Magyar zeneművészet kategória
- Sánta László békéscsabai kötődésű színművész – Magyar színház-, film- és táncművészet
A gála műsorában fellépett a Kner tánccsoport, Sánta László és Koós Réka. Zárszót mondott Hodálik Pál, Szarvas polgármestere. A gálának jövőre a Körös-parti város ad majd otthont.
