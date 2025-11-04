Rárúgta a Békés vármegyei piacra az ajtót a 3 százalékos hitel

Bár az Otthon Start program első nagy keresleti hulláma lecsengőben van, vannak olyan települések, amelyeken továbbra is lendületbe tartotta a piacot a fix 3 százalékos hitel lehetősége. Budapesten 12 százalékkal kisebb volt a vevői aktivitás, mint tavaly októberben, a vármegyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban 3 százalékkal, a kisebb vidéki városokban 5 százalékkal, a falvakban pedig 16 százalékkal élénkült a kereslet.

A kisebb települések piacát továbbra is lendületben tartja az Otthon Start program.

Békés vármegyében 12 százalékkal nőtt a feladott hirdetések száma

A kínálat is erősödött, mert október végére 138 ezer fölé nőtt az eladó lakások és házak választéka, ami 3,5 ezerrel több mint a hónap elején. A 10. hónapban közel 36 ezer friss lakóingatlanhirdetést adtak fel az eladni kívánó tulajdonosok és közvetítők, ami az októberi hónapokat tekintve négyéves rekordnak számít. Békés vármegyében nagyjából az országos átlagnak megfelelő, 12 százalékos bővülést tapasztaltak tavalyhoz képest. A községekben és a városokban közel 14 ezer feladott hirdetésre az októberi hónapokban viszont utoljára 2009-2010 volt példa, ami 15 éves rekordnak felel meg.

36 ezer friss lakóingatlanhirdetést adtak fel. Fotó: MW

Az Otthon Start továbbra is lendületben tartja az ingatlanpiacot

Összességében az Otthon Start program közvetett módon lendületben tartotta a lakáspiacot októberben is, hiszen a támogatott vásárlók által indított adásvételi láncolatok további tranzakciókat generáltak szerte az országban – mondta az ingatlan.com szakértője. Balogh László elmondta, hogy az ország egyes térségeiben a program hatása továbbra is meghatározó: ahogy Békés vármegyében, úgy Borsod, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Tolna vármegyékben a kereslet 99 százalékát az Otthon Start-kompatibilis lakóingatlanok adták.

2026 elején a piac új erőre kaphat az új lakások miatt

A szakember szerint mind a keresleti, mind a kínálati oldal új erőre kaphat 2026 elején. A januári keresleti kiugrás minden évben megfigyelhető, amire rátehet most egy lapáttal, hogy tízezres nagyságrendben érkezhetnek új lakások is a piacra.