Rendkívüli akció, most akár féláron is hazavihető a két traktor

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) online árverésén november 8-tól, szombattól lehet ajánlatot tenni, a mezőgazdasági gépek és eszközök becsült értéke összességében eléri a 150 millió forintot. A licitálás az ingóság becsült értékének felétől indul, így a Steyer 15 millió, a New Holland típusú traktor akár 20 millió forintért is elvihető. A homlokrakodók közül SNR 300, 400 és 500-asok közül lehet válogatni, a Sonarol rakodókanalak mellett új, mezőgazdasági vontatóra való gumiabroncsok is vásárolhatók. A mezőgazdasági gépek és eszközök a licit kezdete előtt személyesen is megtekinthetők Zalaegerszegen.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) online árverésén most két traktorra is lehet licitálni. Fotó: NAV

Az online árveréseken szinte mindennel lehet találkozni

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál közölték, hogy ingóságok mellett rengeteg ingatlanra, üzletrészre is lehet ajánlatot tenni az árverési felületen. Gyakorlatilag minden, forgalmi értékkel bíró vagyontárgy értékesíthető. Az online árverésen az vehet részt, aki

nagykorú,

cselekvőképes

és regisztrált a NAV oldalán.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) online árverése. Fotó: NAV

Bajba kerül a licitáló, ha nyer, ugyanakkor nem fizet

Ha a licitáló nyer, akkor 8 napon belül kell a felajánlott vételárat kifizetnie, és 15 napon belül el kell szállítania. A megtett ajánlatot nem lehet visszavonni. Ha a nyertes nem fizet, akkor kizárják, további árveréseken nem vehet részt addig, amíg nem rendezi tartozását. Ha egyedül vett részt az árverésen, a felajánlott teljes összeget kell kifizetnie, ha több résztvevő is volt, akkor a sorrendben következő ajánlatevő licitje és a saját felajánlott vételár közötti különbözetet kell állnia.