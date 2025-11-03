Rendkívüli akció, most akár féláron is hazavihető a két traktor

november 3., hétfő

Rendkívüli akciót hirdetett a NAV, így most kedvező áron juthat mezőgazdasági gépekhez és eszközökhöz. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) online árverésén két traktorra, kilenc rakodókanálra, húsz homlokrakodóra és huszonkét pár gumiabroncsra indul a licit.

Licska Balázs

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) online árverésén november 8-tól, szombattól lehet ajánlatot tenni, a mezőgazdasági gépek és eszközök becsült értéke összességében eléri a 150 millió forintot. A licitálás az ingóság becsült értékének felétől indul, így a Steyer 15 millió, a New Holland típusú traktor akár 20 millió forintért is elvihető. A homlokrakodók közül SNR 300, 400 és 500-asok közül lehet válogatni, a Sonarol rakodókanalak mellett új, mezőgazdasági vontatóra való gumiabroncsok is vásárolhatók. A mezőgazdasági gépek és eszközök a licit kezdete előtt személyesen is megtekinthetők Zalaegerszegen.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) online árverésén most két traktorra is lehet licitálni
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) online árverésén most két traktorra is lehet licitálni. Fotó: NAV

Az online árveréseken szinte mindennel lehet találkozni

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál közölték, hogy ingóságok mellett rengeteg ingatlanra, üzletrészre is lehet ajánlatot tenni az árverési felületen. Gyakorlatilag minden, forgalmi értékkel bíró vagyontárgy értékesíthető. Az online árverésen az vehet részt, aki

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) online árverése. Fotó: NAV

Bajba kerül a licitáló, ha nyer, ugyanakkor nem fizet

Ha a licitáló nyer, akkor 8 napon belül kell a felajánlott vételárat kifizetnie, és 15 napon belül el kell szállítania. A megtett ajánlatot nem lehet visszavonni. Ha a nyertes nem fizet, akkor kizárják, további árveréseken nem vehet részt addig, amíg nem rendezi tartozását. Ha egyedül vett részt az árverésen, a felajánlott teljes összeget kell kifizetnie, ha több résztvevő is volt, akkor a sorrendben következő ajánlatevő licitje és a saját felajánlott vételár közötti különbözetet kell állnia.

