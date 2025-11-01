Most jelezheti, ha szeretne ingyen tűzifát kapni télre

November 21-ig nyújthatnak be kérelmet azok, akik szeretnének szociális tűzifát kapni. Fontos, hogy csak azoknak adnak ilyen tüzelőt, akik ingatlanában lehet tűzifával meleget adni. Kitétel emellett a helyi önkormányzati rendelet alapján, hogy

vagy töltse be 70. életévét az igénylő 2025. december 31-ig;

vagy családban élő igénylő esetében az egy főre jutó havi jövedelem ne lépje túl az 50 ezer forintot,

vagy egyedül élő, egyedülálló vagy gyermekét egyedül nevelő esetében az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg a 65 ezer forintot

– ismertették Okány Facebook-oldalán.