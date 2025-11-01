november 1., szombat

Szociális tüzelő

Most jelezheti, ha szeretne ingyen tűzifát kapni télre

Közeleg a tél, és ingyen osztanak tüzelőt a településen. Az önkormányzatnál közölték, hogy kik kaphatnak szociális tűzifát, és hogy meddig lehet beadni a kérelmeket.

Most lehet beadni a kérelmeket, ha szeretne ingyen tűzifát kapni.

November 21-ig nyújthatnak be kérelmet azok, akik szeretnének szociális tűzifát kapni. Fontos, hogy csak azoknak adnak ilyen tüzelőt, akik ingatlanában lehet tűzifával meleget adni. Kitétel emellett a helyi önkormányzati rendelet alapján, hogy

  • vagy töltse be 70. életévét az igénylő 2025. december 31-ig;
  • vagy családban élő igénylő esetében az egy főre jutó havi jövedelem ne lépje túl az 50 ezer forintot,
  • vagy egyedül élő, egyedülálló vagy gyermekét egyedül nevelő esetében az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg a 65 ezer forintot

– ismertették Okány Facebook-oldalán.

 

