Az éjszaka leple alatt gyűltek össze a legmenőbb autósok - videó

A Night Driver Club békéscsabai találkozójáról osztott meg egy videót TikTok oldalán egy .pbj5 nevű felhasználó. Halloween alkalmából gyűltek össze az autórajongók és néhányan járművüket is kidekorálták.

Az este szervezője a hozzászólások között elmondta, hogy reméli, mindenki jól érezte magát és buzdítja a résztvevőket, hogy következő alkalommal is fussanak össze, akár minél többen egy újabb találkozó keretében. Így mondhatjuk azt, hogy ez nem az első és nem az utolsó találkozó volt a vármegyében. Kíváncsian várjuk a folytatást!