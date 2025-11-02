49 perce
Az éjszaka leple alatt gyűltek össze a legmenőbb autósok - videó
Ugyan beöltözött rémisztgető emberekről halottunk már, viszont autókról még nem. Halloweeni találkozót tartott a Night Driver Club Békéscsabán.
A Night Driver Club békéscsabai találkozójáról osztott meg egy videót TikTok oldalán egy .pbj5 nevű felhasználó. Halloween alkalmából gyűltek össze az autórajongók és néhányan járművüket is kidekorálták.
Az este szervezője a hozzászólások között elmondta, hogy reméli, mindenki jól érezte magát és buzdítja a résztvevőket, hogy következő alkalommal is fussanak össze, akár minél többen egy újabb találkozó keretében. Így mondhatjuk azt, hogy ez nem az első és nem az utolsó találkozó volt a vármegyében. Kíváncsian várjuk a folytatást!
