november 2., vasárnap

Achilles névnap

21°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Halloween

4 órája

Az éjszaka leple alatt gyűltek össze a legmenőbb autósok - videó

Címkék#alkalom#Night Driver Club#autósok

Ugyan beöltözött rémisztgető emberekről halottunk már, viszont autókról még nem. Halloweeni találkozót tartott a Night Driver Club Békéscsabán.

Beol.hu

A Night Driver Club békéscsabai találkozójáról osztott meg egy videót TikTok oldalán egy .pbj5 nevű felhasználó. Halloween alkalmából gyűltek össze az autórajongók és néhányan járművüket is kidekorálták. 

@night_driver_club Békéscsaba fejlődik✌️#carmeet #bekescsaba #carporn #halloweenlook #tuning ♬ I Never Felt so Right (Original Mix) - Ben Delay

Az este szervezője a hozzászólások között elmondta, hogy reméli, mindenki jól érezte magát és buzdítja a résztvevőket, hogy következő alkalommal is fussanak össze, akár minél többen egy újabb találkozó keretében. Így mondhatjuk azt, hogy ez nem az első és nem az utolsó találkozó volt a vármegyében. Kíváncsian várjuk a folytatást!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu