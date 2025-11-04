november 4., kedd

Áram nélkül marad több településrész

Már ma sincs sok helyen áram, szerdán és csütörtökön, illetve jövő héten ugyancsak jó néhány helyen szünetel majd a villamosenergia-szolgáltatás. Mutatjuk, hogy melyik helyeken nem lesz áram.

Papp Gábor

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. ezúton tájékoztatja Gyula lakosságát, hogy az alábbi felhasználási helyeket ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni az alábbi időszakokban, így ezeken a helyeken nem lesz áram.

Több helyen nem lesz áram a városban.
Több helyen nem lesz áram a városban. Fotó: Illusztráció -Shutterstock

Ahol nem lesz áram

November 5., szerda, 7.30-15.30

Területek:

  • Eleki út
  • Farkashalom tanya 59-097/15 HRS, 58-82
  • Külterület tanya 193/3 hrsz
  • Szlányi (Eleki út)
  • Szlányi tanya 1-199, 20-36

November 6., csütörtök, 7.30–15.30

Területek:

  • Csabai út 1
  • Henyei Miklós utca 5-7

November 12., szerda, 8.00–16.00

Területek:

  • Dobozi út 1
  • Gyulai László utca 1-5, 6-8
  • Kerecsényi utca 28-32
  • Kálvin utca 43-63, 42-58
  • Lehel utca 1/1-21, 2/A-18
  • Madách utca 1
  • Nagyváradi út 29-69, 66

A mai napon, kedden pedig 

7.30-tól 15.30–ig szünetel a villamosenergia-szolgáltatás a következő helyeken – írta a gyulai önkormányzat Facebook-oldala.

  • Eleki út
  • Farkashalom tanya 59-097/15 HRS, 58-82
  • Külterület tanya 193/3 hrsz
  • Szlányi (Eleki út)
  • Szlányi tanya 1-199, 20-36

A hálózati berendezéseket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni. A szünetelésből eredő következményekért a társaság felelősséget nem vállal. 

 

