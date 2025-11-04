Áram nélkül marad több településrész

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. ezúton tájékoztatja Gyula lakosságát, hogy az alábbi felhasználási helyeket ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni az alábbi időszakokban, így ezeken a helyeken nem lesz áram.

Több helyen nem lesz áram a városban. Fotó: Illusztráció -Shutterstock

Ahol nem lesz áram

November 5., szerda, 7.30-15.30

Területek:

Eleki út

Farkashalom tanya 59-097/15 HRS, 58-82

Külterület tanya 193/3 hrsz

Szlányi (Eleki út)

Szlányi tanya 1-199, 20-36

November 6., csütörtök, 7.30–15.30

Területek:

Csabai út 1

Henyei Miklós utca 5-7

November 12., szerda, 8.00–16.00

Területek:

Dobozi út 1

Gyulai László utca 1-5, 6-8

Kerecsényi utca 28-32

Kálvin utca 43-63, 42-58

Lehel utca 1/1-21, 2/A-18

Madách utca 1

Nagyváradi út 29-69, 66

A mai napon, kedden pedig

7.30-tól 15.30–ig szünetel a villamosenergia-szolgáltatás a következő helyeken – írta a gyulai önkormányzat Facebook-oldala.

A hálózati berendezéseket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni. A szünetelésből eredő következményekért a társaság felelősséget nem vállal.