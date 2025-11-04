57 perce
Áram nélkül marad több településrész
Már ma sincs sok helyen áram, szerdán és csütörtökön, illetve jövő héten ugyancsak jó néhány helyen szünetel majd a villamosenergia-szolgáltatás. Mutatjuk, hogy melyik helyeken nem lesz áram.
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. ezúton tájékoztatja Gyula lakosságát, hogy az alábbi felhasználási helyeket ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni az alábbi időszakokban, így ezeken a helyeken nem lesz áram.
Ahol nem lesz áram
November 5., szerda, 7.30-15.30
Területek:
- Eleki út
- Farkashalom tanya 59-097/15 HRS, 58-82
- Külterület tanya 193/3 hrsz
- Szlányi (Eleki út)
- Szlányi tanya 1-199, 20-36
November 6., csütörtök, 7.30–15.30
Területek:
- Csabai út 1
- Henyei Miklós utca 5-7
November 12., szerda, 8.00–16.00
Területek:
- Dobozi út 1
- Gyulai László utca 1-5, 6-8
- Kerecsényi utca 28-32
- Kálvin utca 43-63, 42-58
- Lehel utca 1/1-21, 2/A-18
- Madách utca 1
- Nagyváradi út 29-69, 66
A mai napon, kedden pedig
7.30-tól 15.30–ig szünetel a villamosenergia-szolgáltatás a következő helyeken – írta a gyulai önkormányzat Facebook-oldala.
A hálózati berendezéseket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni. A szünetelésből eredő következményekért a társaság felelősséget nem vállal.
