Ezt mondja a KRESZ a nappali menetfény használatáról

Lassan tizenöt éve, hogy a EU-ban forgalomba hozott autókban szériafelszerelés lett a nappali menetfény. A gyártók ennek többféle változatát alkalmazzák: van az automatikus, gyújtás által felkapcsolódó, a külön kapcsolható, valamint a többfunkciós, tehát felváltva indexként is használt verzió. Típustól függ, hogy az autó elején elhelyezett nappali menetfény mellett világítanak-e a hátsó helyzetjelző lámpák is, utóbbi egyre inkább kezd elterjedni a gyakorlatban.

Számos esetben kiváltja a nappali menetfény a tompított világítást, azonban van, amikor ez nem elegendő. Fotó: Illusztráció: MW

A nappali menetfény sokszor kiváltja a tompított világítást, de nem minden esetben

A jogszabályok szerint lakott területen kívül a nappali menetfény használata kiváltja a tompított világítás használatát – írja cikkében a Kreszvaltozas.hu. Ennek oka, hogy a nappali menetfény fényerejét úgy állították be, hogy a láthatóságot szolgálja: erősebb a helyzetjelző-parkoló fénynél, de gyengébb a tompított világításnál. Azonban vannak helyzetek, amikor a nappali menetfény nem használható a tompított helyett.

Mit mond a KRESZ?

A KRESZ határozottan fogalmaz: a forgalomban részt vevő járművet éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ki kell világítani. A kivilágítás kötelező módja a tompított fényszórók és a helyzetjelzők használata. Ebből kifolyólag szürkületben, illetve rossz látási viszonyok között, csapadékos időben, hóban, ködben a tompított világítást kell felkapcsolni. Erre azért is van szükség, mert a legtöbb autón nem világít egyszerre a nappali menetfény és a hátsó piros helyzetjelző fény.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Utólag is beszerelhető a nappali menetfény?

Aki szeretné, utólag is beszereltetheti autójába a nappali menetfényt. A felszerelés szabályosságát azonban az időszakos műszaki vizsgákon ellenőrzik. A menetfények elhelyezése során ügyelni kell arra, hogy

minimum 25 cm, maximum 150 cm magasan lehetnek,

illetve az egymástól való távolságuk pedig minimum 60 cm kell, hogy legyen.

A működésüket illetően a tompított fény bekapcsolásakor vagy le kell kapcsolniuk, vagy alacsonyabb fényerőre kell váltaniuk. A lámpatestekben továbbá szerepelnie kell az európai jóváhagyási „E” jelnek, valamint az „RL” betűjelzésnek (running light). A tapasztalatok szerint vizsgaállomástól is függ az előírás értelmezése, így érdemes a műszaki vizsga előtt érdeklődni az adott vizsgaponton, hogy milyen eljárásrendet követnek.