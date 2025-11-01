16 perce
Százan esküdtek fel a haza védelmére Békéscsaba főterén
- Mintegy százan tettek fogadalmat a haza védelmére Békéscsaba szívében – galériákkal, videóval
Egységesen zúgott az Erőt, egészséget!, lobogott a csapatzászló Békéscsabán, a Szent István téren pénteken. A katonai eskütétel során mintegy százan tettek fogadalmat, ők a jövőben, a békéscsabai és a tatai, tízhetes kiképzésüket követően a Magyar Honvédség szerződéses katonái lesznek az ország több alakulatánál. A rendezvény keretében a Szabadság téren a 101. császári és királyi gyalogezred emlékművénél is megemlékezést tartottak.
- A magyar konyhák legendája újra reflektorfényben – film készült a szarvasi kávéfőzőről
- Ne feledd, szombaton minden bezár, de mutatjuk, hol vásárolhatsz
- Véget ért a beruházás, aminek rengetegen örültek Sarkadon
- Lázár János: a békéscsabaiak számíthatnak ránk – galériával, videóval
- Egy évszázad az emberi élet védelmében – egy nem akármilyen meglepetés is érkezett - galériával, videóval
- A Lázárinfó békéscsabai állomásán kiderült minden az M47-ről
Közlekedés
- A 44-es főúton, Szarvason, a Szabadság út - Fő tér és Luther Márton utca - közötti szakaszán aszfaltoznak. A 75-ös km-nél jelzőlámpa irányítja az autósokat.
- A 46-os főúton, Gyomaendrőd északi határában javítják a burkolatot. A 41-es km-nél sávlezárásra és jelzőlámpás irányításra készüljenek.
- Békés vármegyében, Békéscsabán, a Mezőmegyer bekötőúton, a 2-es km-nél lévő Berényi úti vasúti átjáró felújítása miatt megváltozott a forgalmi rend. A járműveket a 470-es főút- 44-es főút felé terelik!
- A hétvégi kamiontilalom november 1-jén szombaton 8 órától, november 2-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Készülj fel a mindenszentek napjára – ezt hozza az időjárás november 1-jén!
Ügyeletes patikák Békésben
Békés, Oroszlán Gyógyszertár (Kossuth u. 18., 410-141), Békéscsaba, Jamina Gyógyszertár (Orosházi út 57., 328-473), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Vári-Élet Patika (Széchenyi u. 57., 460-890), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Fehér Kígyó Gyógyszertár (Kossuth u. 42. 68/510-300, 68/510-311), Sarkad, Mimóza Gyógyszertár (Gyulai út 8/a., 271-317), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
A gyulai szervezett mentés 100 éves jubileuma alkalmából rendeztek ünnepi állománygyűlést pénteken délelőtt a gyulai városháza dísztermében. A gyulai mentők évfordulójára egy nem mindennapi „apróság” is érkezett.
