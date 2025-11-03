Éjjeli autós invázió! Titkos találkozó a legmenőbb verdákkal.

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) aszfaltozás folyik, félpályán halad a forgalom.

A 44-es főúton, Szarvason, a Szabadság út - Fő tér és Luther Márton utca - közötti szakaszán aszfaltoznak. A 75-ös km-nél jelzőlámpa irányítja az autósokat.

A 46-os főúton, Gyomaendrőd északi határában javítják a burkolatot. A 41-es km-nél sávlezárásra és jelzőlámpás irányításra készüljenek.

Békés vármegyében, Békéscsabán, a Mezőmegyer bekötőúton, a 2-es km-nél lévő Berényi úti vasúti átjáró felújítása miatt megváltozott a forgalmi rend. A járműveket a 470-es főút- 44-es főút felé terelik!

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Változékony fordulat a hétfői időjárásban.

november 03.: Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, Jamina Gyógyszertár (Orosházi út 57., 328-473), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Vári-Élet Patika (Széchenyi u. 57., 460-890), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040), Orosháza, Szent István Patika (Szabó Dezső u. 3., 68/412-752), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Az ősz színeiben pompáznak a békési tájak.

Az ősz nemcsak évszak, hanem élmény: a fák színpompás lombjai alatt sétálva minden lépés varázslatos, és a friss levegővel együtt tölti fel a testet és a lelket egyaránt.

