Sötétségbe borul Békéscsaba fele – mutatjuk, mely utcák érintettek az áramszünetben

A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) aszfaltozás folyik, félpályán halad a forgalom.

A 44-es főúton, Szarvason, a Szabadság út - Fő tér és Luther Márton utca - közötti szakaszán aszfaltoznak. A 75-ös km-nél jelzőlámpa irányítja az autósokat.

A 46-os főúton, Gyomaendrőd északi határában javítják a burkolatot. A 41-es km-nél sávlezárásra és jelzőlámpás irányításra készüljenek.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

November 4-i időjárás: így változik meg a hőmérséklet napközben.

Ügyeletes patikák Békésben

november 04., kedd: Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, Lencsési Gyógyszertár (Lencsési út 26., 456-333), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Vári-Élet Patika (Széchenyi u. 57., 460-890), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040), Orosháza, Szent István Patika (Szabó Dezső u. 3., 68/412-752), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Legnézettebb videónk

Sötét vizű csatorna, pusztuló halak: kiderült hogy mi történt az Élővíz-csatornán

A probléma napokkal ezelőtt a gyulai szakaszon a halak „pipálásával” jelentkezett, az elmúlt hét elejétől a békéscsabai felső, később a városi szakaszon is tapasztalható lett, majd vasárnap este már Békésen is észlelték. Kritikus a vízminőség az Élővíz-csatorna békéscsabai és gyulai szakaszán. A téma a különböző fórumokon is óriási érdeklődést, számos hozzászólást váltott ki. Itt vannak az okok, és mutatjuk, hogy mennyi ideig állhat fenn ez az állapot.

