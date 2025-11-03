3 órája
Éjjeli autós invázió! Titkos találkozó a legmenőbb verdákkal.
- Figyeljen, ha buszra száll! Változik a menetrend több békési településen!
- Sokkot kaptak az állatmentők attól, ami a menhely kapujában fogadta őket halottak napján
- Az éjszaka leple alatt gyűltek össze a legmenőbb autósok
- Így készítsd fel a füvet, a gyepet a télre – szakértői tanácsok a kertésztől
- Egy rejtett KRESZ-szabály, amit naponta tízezrek szegnek meg
Közlekedés
- A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) aszfaltozás folyik, félpályán halad a forgalom.
- A 44-es főúton, Szarvason, a Szabadság út - Fő tér és Luther Márton utca - közötti szakaszán aszfaltoznak. A 75-ös km-nél jelzőlámpa irányítja az autósokat.
- A 46-os főúton, Gyomaendrőd északi határában javítják a burkolatot. A 41-es km-nél sávlezárásra és jelzőlámpás irányításra készüljenek.
- Békés vármegyében, Békéscsabán, a Mezőmegyer bekötőúton, a 2-es km-nél lévő Berényi úti vasúti átjáró felújítása miatt megváltozott a forgalmi rend. A járműveket a 470-es főút- 44-es főút felé terelik!
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Változékony fordulat a hétfői időjárásban.
Ügyeletes patikák Békésben
november 03.: Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, Jamina Gyógyszertár (Orosházi út 57., 328-473), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Vári-Élet Patika (Széchenyi u. 57., 460-890), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040), Orosháza, Szent István Patika (Szabó Dezső u. 3., 68/412-752), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
