Fényes rettegésben – rengeteg ijesztgető volt az utcákon!
- Minden eddiginél többen ijesztgették a fényesi lakosokat - galériával, videóval
Több mint százan meneteltek Békéscsaba-Fényesen szombat délután. Az ötödik fényesi halloween járáson résztvevő családok számos, néhol extrém elemekkel tarkított programon szórakozhattak.
- Később jön a családi pótlék, az államkincstár most közölte a dátumokat
- Történetek a bátorságról, a hitről és a kitartásról – a kiválóságokat ismerték el – galériával
- Anyák rémálma: megeheti a gyerek a kiflit a boltban? A SPAR, a Lidl és a Tesco is megszólalt
- Sokan kiszúrták a hajnali fura égi jelenséget, Gyomaendrődön levideózták
- Egy ritkán látott Jaguárra is lehet licitálni a NAV árverésén
Közlekedés
- A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) aszfaltozás folyik, félpályán halad a forgalom.
- A 44-es főúton, Szarvason, a Szabadság út - Fő tér és Luther Márton utca - közötti szakaszán aszfaltoznak. A 75-ös km-nél jelzőlámpa irányítja az autósokat.
- A 46-os főúton, Gyomaendrőd északi határában javítják a burkolatot. A 41-es km-nél sávlezárásra és jelzőlámpás irányításra készüljenek.
- Békés vármegyében, Békéscsabán, a Mezőmegyer bekötőúton, a 2-es km-nél lévő Berényi úti vasúti átjáró felújítása miatt megváltozott a forgalmi rend. A járműveket a 470-es főút- 44-es főút felé terelik!
- A hétvégi kamiontilalom november 1-jén szombaton 8 órától, november 2-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Reggel még békés minden – de estére fordul a kocka az égen!
Ügyeletes patikák Békésben
Békés, Oroszlán Gyógyszertár (Kossuth u. 18., 410-141), Békéscsaba, Jamina Gyógyszertár (Orosházi út 57., 328-473), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Vári-Élet Patika (Széchenyi u. 57., 460-890), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Fehér Kígyó Gyógyszertár (Kossuth u. 42. 68/510-300, 68/510-311), Sarkad, Mimóza Gyógyszertár (Gyulai út 8/a., 271-317), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Dinya Gábor főszervező a Beol.hu-nak elmondta, 2019-ben „Csokit vagy csalunk!" jelszóval alig nyolc gyerekkel indult el a kezdeményezés, a tavalyi évben azonban már 40-50 fővel mentek végig az utcákon a fényesi halloween járás alkalmával. Mint fogalmazott, a megnövekedett érdeklődés miatt idén a gyerekkori barátai is besegítettek neki a szervezésben, így szombaton már több mint százan vonultak.
