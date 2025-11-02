november 2., vasárnap

Achilles névnap

15°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

3 órája

Fényes rettegésben – rengeteg ijesztgető volt az utcákon!

Címkék#útinform#Napi infó#közlekedés#összefoglaló

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Beol.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: itt mindent megtalálsz
Napi infó: minden fontos egy helyen. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Napi infó

Friss hírek

Több mint százan meneteltek Békéscsaba-Fényesen szombat délután. Az ötödik fényesi halloween járáson résztvevő családok számos, néhol extrém elemekkel tarkított programon szórakozhattak.

Közlekedés 

  • A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) aszfaltozás folyik, félpályán halad a forgalom. 
  • A 44-es főúton, Szarvason, a Szabadság út - Fő tér és Luther Márton utca - közötti szakaszán aszfaltoznak. A 75-ös km-nél jelzőlámpa irányítja az autósokat.
  • A 46-os főúton, Gyomaendrőd északi határában javítják a burkolatot. A 41-es km-nél sávlezárásra és jelzőlámpás irányításra készüljenek.
  • Békés vármegyében, Békéscsabán, a Mezőmegyer bekötőúton, a 2-es km-nél lévő Berényi úti vasúti átjáró felújítása miatt megváltozott a forgalmi rend. A járműveket a 470-es főút- 44-es főút felé terelik!
  • A hétvégi kamiontilalom november 1-jén szombaton 8 órától, november 2-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás

Reggel még békés minden – de estére fordul a kocka az égen!

Ügyeletes patikák Békésben

Békés, Oroszlán Gyógyszertár (Kossuth u. 18., 410-141), Békéscsaba, Jamina Gyógyszertár (Orosházi út 57., 328-473), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Vári-Élet Patika (Széchenyi u. 57., 460-890), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Fehér Kígyó Gyógyszertár (Kossuth u. 42. 68/510-300, 68/510-311), Sarkad, Mimóza Gyógyszertár (Gyulai út 8/a., 271-317), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Legnézettebb videónk

Dinya Gábor főszervező a Beol.hu-nak elmondta, 2019-ben „Csokit vagy csalunk!" jelszóval alig nyolc gyerekkel indult el a kezdeményezés, a tavalyi évben azonban már 40-50 fővel mentek végig az utcákon a fényesi halloween járás alkalmával. Mint fogalmazott, a megnövekedett érdeklődés miatt idén a gyerekkori barátai is besegítettek neki a szervezésben, így szombaton már több mint százan vonultak. 

A szombati legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu