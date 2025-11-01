november 1., szombat

A mécsesek fénye beragyogta az estét, halottaikra emlékeztek több településen - galériával, videóval

Címkék#Mindenszentek#fényinstalláció#gyertya#Orosháza#templom

Meghitt hangulatú volt a rendezvény a belvárosban és a temetőkben. Ott jártunk mi is, a mindenszenteki mécsesgyújtás orosházi helyszínén, a katolikus templom kertjében. Szívet-lelket melengető pillanatokat éltünk át sokakkal együtt.

Csete Ilona

Az emlékezést megszépítő mécsesképek sok száz kis lángjának a fénye az esti sötétségből üzent: együtt vagyunk, s emlékezünk. A mindenszenteki mécsesgyújtással elhunyt szeretteink emlékére – Orosházán idén a katolikus templom előtti téren majd félezer gyertyával – az volt a cél, hogy látványos fényinstallációkat kialakítva ráirányítsák a figyelmet a kegyeleti kultúrára, a korszellemhez alkalmazkodva a gyertyagyújtás hagyományát újragondolva, akár a legifjabb generációk érdeklődését is felébresszék.

Meghitt hangulatú mindenszenteki mécsesgyújtás Orosházán
Meghitt hangulatú mindenszenteki mécsesgyújtás Orosházán sokakat a templomkertbe vonzott. Fotó: A szerző felvétele

Mindenszenteki mécsesgyújtás volt a templomkertben

A Rekviem Temetkezés felhívásához sokan csatlakoztak Orosházán, Battonyán két temetőben is, és Békéssámsonban. Négy helyszínen kétezer mécses lángját lobbantották fel sötétedéskor.

Fényinstallációk készültek. Fotó: A szerző felvétele

Gyújtson egy mécsest az örök szeretet és emlékezés jelképeként a V. Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtáson november 1-én 16 órakor – így szólt a felhívás, ami a közös megemlékezés látványos fényinstallációjának az elkészítését is jelentette. Szívet, s lelket melengető látvány volt ez a résztvevőknek.

Mindenszenteki mécsesgyújtás Orosházán

Fotók: Csete Ilona

Fényinstalláció az emlékezés csendjében

A Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete azt írta honlapján, hogy a mindenszenteki mécsesgyújtás során együtt idézték meg az emlékezés csendes szépségét és a szeretet melegét. A sokak közreműködésével kialakított mécsesképek fényei idén már 65 magyarországi temetőben ragyogták be az emlékezés pillanatait.

