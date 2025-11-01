1 órája
A mécsesek fénye beragyogta az estét, halottaikra emlékeztek több településen - galériával, videóval
Meghitt hangulatú volt a rendezvény a belvárosban és a temetőkben. Ott jártunk mi is, a mindenszenteki mécsesgyújtás orosházi helyszínén, a katolikus templom kertjében. Szívet-lelket melengető pillanatokat éltünk át sokakkal együtt.
Az emlékezést megszépítő mécsesképek sok száz kis lángjának a fénye az esti sötétségből üzent: együtt vagyunk, s emlékezünk. A mindenszenteki mécsesgyújtással elhunyt szeretteink emlékére – Orosházán idén a katolikus templom előtti téren majd félezer gyertyával – az volt a cél, hogy látványos fényinstallációkat kialakítva ráirányítsák a figyelmet a kegyeleti kultúrára, a korszellemhez alkalmazkodva a gyertyagyújtás hagyományát újragondolva, akár a legifjabb generációk érdeklődését is felébresszék.
Mindenszenteki mécsesgyújtás volt a templomkertben
A Rekviem Temetkezés felhívásához sokan csatlakoztak Orosházán, Battonyán két temetőben is, és Békéssámsonban. Négy helyszínen kétezer mécses lángját lobbantották fel sötétedéskor.
Gyújtson egy mécsest az örök szeretet és emlékezés jelképeként a V. Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtáson november 1-én 16 órakor – így szólt a felhívás, ami a közös megemlékezés látványos fényinstallációjának az elkészítését is jelentette. Szívet, s lelket melengető látvány volt ez a résztvevőknek.
Mindenszenteki mécsesgyújtás OrosházánFotók: Csete Ilona
Fényinstalláció az emlékezés csendjében
A Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete azt írta honlapján, hogy a mindenszenteki mécsesgyújtás során együtt idézték meg az emlékezés csendes szépségét és a szeretet melegét. A sokak közreműködésével kialakított mécsesképek fényei idén már 65 magyarországi temetőben ragyogták be az emlékezés pillanatait.
