Mindenszentek

1 órája

A szeretet lángja soha nem alszik ki, a mécseskép ezt jelképezte

A mindenszenteki mécsesgyújtásra idén Békés vármegyében három településen volt alkalom az orosházi Rekviem Temetkezés kezdeményezésére.

Csete Ilona

Orosháza és Battonya mellett a békéssámsoni temetőben is mécsesképet alkottak, több száz gyertya lángját fellobbantva szombaton.

Mindenszenteki mécsesgyújtás a békéssámsoni temetőben. Fotó: Facebook

– Ahogy a mécsesek fénye lassan beborítja az estét, úgy világítja meg szívünket is az emlékezés és szeretet lángja – írta bejegyzésében Annus István polgármester. A csendes pillanatot minden résztvevő megélte, miközben meggyújtotta a sok száz mécses egyikét. Csendben, együtt emlékeztünk mindazokra, akik már nincsenek velünk – de szeretetük ma is bennünk él. A fényekből formált szív és kereszt az összetartozás jelképe lett – írta a település vezetője.

 

