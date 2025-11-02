A szeretet lángja soha nem alszik ki, a mécseskép ezt jelképezte

Orosháza és Battonya mellett a békéssámsoni temetőben is mécsesképet alkottak, több száz gyertya lángját fellobbantva szombaton.

Mindenszenteki mécsesgyújtás a békéssámsoni temetőben. Fotó: Facebook

– Ahogy a mécsesek fénye lassan beborítja az estét, úgy világítja meg szívünket is az emlékezés és szeretet lángja – írta bejegyzésében Annus István polgármester. A csendes pillanatot minden résztvevő megélte, miközben meggyújtotta a sok száz mécses egyikét. Csendben, együtt emlékeztünk mindazokra, akik már nincsenek velünk – de szeretetük ma is bennünk él. A fényekből formált szív és kereszt az összetartozás jelképe lett – írta a település vezetője.