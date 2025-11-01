A battonyaiak látványos mécsesképekkel emlékeztek

Csatlakozott az 5. országos mindenszenteki mécsesgyújtáshoz a Rekviem Temetkezés Battonyán is, a két temetőben. A kihelyezett több száz mécsest bárki meggyújthatta. Mire besötétedett, valamennyi égett.

Mire besötétedett, szinte minden gyertya lángját látni lehetett Battonyán. Fotó: BMH

A Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete a kezdeményező, ennek tagja a Rekviem Temetkezés. A tavalyi sikeren után idén is az volt a cél, hogy látványos fényinstallációkat kialakítva ráirányítsák a figyelmet a kegyeleti kultúrára, a korszellemhez alkalmazkodva a gyertyagyújtás hagyományára. A battonyai emlékezők nagyon látványos mécsesképeket formáztak meg szombaton este.