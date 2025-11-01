november 1., szombat

Mindenszentek napja

1 órája

A battonyaiak látványos mécsesképekkel emlékeztek

Címkék#hagyomány#fényinstalláció#kegyeleti kultúra#gyertya#láng

Mécsesképekkel, látványos fényinstallációkkal irányították rá a figyelmet a kegyeleti kultúrára, a gyertyagyújtás hagyományát újragondolva Battonyán is. Nagyon sokan mindkét temetőben éltek a lehetőséggel.

Csete Ilona

Csatlakozott az 5. országos mindenszenteki mécsesgyújtáshoz a Rekviem Temetkezés Battonyán is, a két temetőben. A kihelyezett több száz mécsest bárki meggyújthatta. Mire besötétedett, valamennyi égett.

Mire besötétedett, szinte minden gyertya lángját látni lehetett Battonyán. Fotó: BMH

A Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete a kezdeményező, ennek tagja a Rekviem Temetkezés. A tavalyi sikeren után idén is az volt a cél, hogy látványos fényinstallációkat kialakítva ráirányítsák a figyelmet a kegyeleti kultúrára, a korszellemhez alkalmazkodva a gyertyagyújtás hagyományára. A battonyai emlékezők nagyon látványos mécsesképeket formáztak meg szombaton este.

Látványos fényinstalláció a temetőben a mindenszenteki mécsesgyújtáson. Fotó: BMH

 

