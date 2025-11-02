A mécsesek fénye bevilágította a temetőt

Mórocz Ildikó polgármester hírportálunknak elmondta, a csanádapácai evangélikus gyülekezet 3 éve a temetőben gyertyát gyújt. Az áhítatot idén, mindenszentek napján Szigethy Szilárd evangélikus lelkész tartotta.

Áhítatot tartott a temetőben Szigethy Szilárd. Fotó: Facebook

– Az elcsendesedés pillanataiban emlékeztünk, gyertyát gyújtottunk az első és a második világháborús hősi hallottak sírjánál, s azoknál, akik szolgálatot láttak el (tanítók, presbiterek) a gyülekezetben. Elhelyeztük az emlékezés virágait Hegedűs Lajos lelkész sírjánál, ő az utolsó, helyben lakó, szolgáló parókus tiszteletes volt. Jelen voltak az emlékező hozzátartozók is – mesélte a település vezetője. Az is hagyomány, hogy a résztvevők az út mentén is mécsest gyújtanak. Több, mint 150 gyertya fénye világította be a csanádapácaiak temetőjét szombaton este.