november 1., szombat

Marianna névnap

+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mécseseket gyújtanak

55 perce

Legyél ott, az emlékezést megszépítő mécsesképek születésénél

Címkék#Rekviem Temetkezés#mécseskép#lélek#szeretet#Orosháza

Halottaink emlékére gyújthatunk mécseseket szombaton délután, csatlakozva egy országos akcióhoz. Battonya, Békéssámson temetőiben és Orosháza belvárosában vajon milyen mécsesképet alakítanak majd ki?

Csete Ilona

Csatlakozott az 5. országos mindenszenteki mécsesgyújtáshoz a Rekviem Temetkezés Orosházán, a katolikus templom kertjében, valamint Battonyán két temetőben és Békéssámson temetőjében.

Az orosháziak 2024-ben ilyen mécsesképet formáztak. A szerző felvétele

A Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesületének a kezdeményezésére szombaton 16 órakor bárki a helyszíneken mécsest gyújthat az örök szeretet és emlékezés jelképeként. A közös megemlékezés látványos fényinstallációja szívet – lelket melengető látványt kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu