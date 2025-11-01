55 perce
Legyél ott, az emlékezést megszépítő mécsesképek születésénél
Halottaink emlékére gyújthatunk mécseseket szombaton délután, csatlakozva egy országos akcióhoz. Battonya, Békéssámson temetőiben és Orosháza belvárosában vajon milyen mécsesképet alakítanak majd ki?
Csatlakozott az 5. országos mindenszenteki mécsesgyújtáshoz a Rekviem Temetkezés Orosházán, a katolikus templom kertjében, valamint Battonyán két temetőben és Békéssámson temetőjében.
A Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesületének a kezdeményezésére szombaton 16 órakor bárki a helyszíneken mécsest gyújthat az örök szeretet és emlékezés jelképeként. A közös megemlékezés látványos fényinstallációja szívet – lelket melengető látványt kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
