Legyél ott, az emlékezést megszépítő mécsesképek születésénél

Csatlakozott az 5. országos mindenszenteki mécsesgyújtáshoz a Rekviem Temetkezés Orosházán, a katolikus templom kertjében, valamint Battonyán két temetőben és Békéssámson temetőjében.

Az orosháziak 2024-ben ilyen mécsesképet formáztak. A szerző felvétele

A Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesületének a kezdeményezésére szombaton 16 órakor bárki a helyszíneken mécsest gyújthat az örök szeretet és emlékezés jelképeként. A közös megemlékezés látványos fényinstallációja szívet – lelket melengető látványt kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt.