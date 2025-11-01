1 órája
Tisztelegtek az elődök és a világháborúkban elhunytak emléke előtt
A hősi halottak, a település egykori vezetőinek a sírjánál is koszorúztak.
Kunágota önkormányzatának képviselő-testülete és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője Mindenszentek alkalmából megemlékezett az I. és II. világháborús hősi halottak sírjánál. Méltósággal hajtottak fejet a település hajdani vezetői és főméltóságainak emléke előtt.
Emlékeztek azokra a katonákra, akik a harctéren álltak helyt, akik a történelem viharai közepette példát mutattak bátorságból és hazaszeretetből. Az ő áldozatuk nem volt hiábavaló. Minden egyes sírkő, minden név a márványtáblán egy történetet mesél el, a hősiesség történetét. Nekünk, az utódoknak kötelességünk, hogy ezeket a történeteket vigyük tovább, hogy ne csak emlékezzünk, hanem tanuljunk is belőlük – írták bejegyzésükben.
