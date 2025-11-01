Itt van az új tulajdonos, eldőlt minden kérdés a sportpályával kapcsolatban

A vármegyei másodosztályú labdarúgó-bajnokságban vitézkedik a Mezőmegyer SE. Korábban szóba került a békéscsabai városi közgyűlés, hogy mi legyen a klub otthonául szolgáló területtel. Az önkormányzat megerősítette szándékát, jelezte a magyar államnak, hogy elkéri tőle ingyenesen a mezőmegyeri sportpálya terület – ez igazából két ingatlant jelent –, és hogy azt továbbra is a sport támogatására használná.

Eldőlt a mezőmegyeri sportpálya sorsa, kiderült, miként hasznosítanák. Fotó: Bálint József Facebook-oldala

Változik a mezőmegyeri sportpálya tulajdonosa

Bálint József alpolgármester, önkormányzati képviselő a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy meg is született a vonatkozó döntés. A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat alapján a két ingatlan térítésmentesen kerül a városhoz. Továbbra is a sportcélú hasznosítás lesz a középpontban, és az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás értelmében 2028. január 31-ig a Mezőmegyer SE jogosult használni a sportpályát.