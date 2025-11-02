november 2., vasárnap

Személyszállítás

12 perce

Figyeljen, ha buszra száll! Változik a menetrend több békési településen!

Címkék#szabály#járat#hétköznap#iskola#terv

Új szabályozás lépett hatályba a személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozóan. Mindez azt jelenti, hogy december 14-től minden településről naponta legalább három közvetlen járattal lehet eljutni a járási központokba, hétköznapokon és hétvégén egyaránt. Békés vármegye több járását, több kistelepülését is érinti a menetrendi változás, lesznek új járatok.

Licska Balázs

A kormány számára kiemelten fontos, hogy a közösségi közlekedés mindenki számára elérhető legyen, ennek érdekében változtak a szabályok a személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozóan, meghatározták az állami alapellátás mértékét és tartalmát. A menetrendi változások azt jelentik, hogy a tervek szerint december 14-től minden települést naponta legalább három közvetlen járat köt össze a járási központtal, hétköznapokon és hétvégén egyaránt. A cél az, hogy a munkába és iskolába járást, az egészségügyi és szociális ellátásokat, valamint a mindennapi ügyintézést könnyebben és biztonságosabban elérhetővé tegyék – hangsúlyozták az alapellatas.kti.hu honlapon.

Jönnek a menetrendi változások, figyeljen, ha buszra száll
Jönnek a menetrendi változások, új járatokkal kötik be a kistelepüléseket a járási központokba. Fotó: MW

Békés vármegye több kistelepülését érinti a menetrendi változás

Békés vármegye több települését is érinti a menetrendi változás:

  • a Gyomaendrődi járásban Ecsegfalva és Hunya, 
  • a Mezőkovácsházi járásban Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Kisdombegyház, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Nagybánhegyes, Nagykamarás és Pusztaottlaka,
  • az Orosházi járásban Békéssámson,
  • a Sarkadi járásban Biharugra, Körösnagyharsány és Újszalonta,
  • a Szeghalmi járásban Körösújfalu

lesz az eddiginél mondhatni sűrűbben bekötve közvetlen járattal a járási központba. 

Az új járatok érintik Biharugrát is

A menetrendi változásról Biharugra Facebook-oldalán is írtak.

  • Szabad- és munkaszüneti napokon 9.00-kor Gyuláról Sarkadon és Biharugrán át új járat indul Körösnagyharsányba. Sarkadon 9.25-kor, Biharugrán 10.21-kor lesz ott a busz, Körösnagyharsányba pedig 10.30-kor érkezik meg.
  • Szabad- és munkaszüneti napokon 10.30-kor Körösnagyharsányból Biharugrán és Sarkadon át új járat indul Gyulára. Biharugrán 10.40-kor, Sarkadon 11.35-kor lesz ott a busz, Gyulára pedig 12.00-kor érkezik meg.

 

