Figyeljen, ha buszra száll! Változik a menetrend több békési településen!

A kormány számára kiemelten fontos, hogy a közösségi közlekedés mindenki számára elérhető legyen, ennek érdekében változtak a szabályok a személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozóan, meghatározták az állami alapellátás mértékét és tartalmát. A menetrendi változások azt jelentik, hogy a tervek szerint december 14-től minden települést naponta legalább három közvetlen járat köt össze a járási központtal, hétköznapokon és hétvégén egyaránt. A cél az, hogy a munkába és iskolába járást, az egészségügyi és szociális ellátásokat, valamint a mindennapi ügyintézést könnyebben és biztonságosabban elérhetővé tegyék – hangsúlyozták az alapellatas.kti.hu honlapon.

Jönnek a menetrendi változások, új járatokkal kötik be a kistelepüléseket a járási központokba. Fotó: MW

Békés vármegye több kistelepülését érinti a menetrendi változás

Békés vármegye több települését is érinti a menetrendi változás:

a Gyomaendrődi járásban Ecsegfalva és Hunya,

a Mezőkovácsházi járásban Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Kisdombegyház, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Nagybánhegyes, Nagykamarás és Pusztaottlaka,

az Orosházi járásban Békéssámson,

a Sarkadi járásban Biharugra, Körösnagyharsány és Újszalonta,

a Szeghalmi járásban Körösújfalu

lesz az eddiginél mondhatni sűrűbben bekötve közvetlen járattal a járási központba.

Az új járatok érintik Biharugrát is

A menetrendi változásról Biharugra Facebook-oldalán is írtak.