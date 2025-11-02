3 órája
Figyeljen, ha buszra száll! Változik a menetrend több békési településen!
Új szabályozás lépett hatályba a személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozóan. Mindez azt jelenti, hogy december 14-től minden településről naponta legalább három közvetlen járattal lehet eljutni a járási központokba, hétköznapokon és hétvégén egyaránt. Békés vármegye több járását, több kistelepülését is érinti a menetrendi változás, lesznek új járatok.
A kormány számára kiemelten fontos, hogy a közösségi közlekedés mindenki számára elérhető legyen, ennek érdekében változtak a szabályok a személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozóan, meghatározták az állami alapellátás mértékét és tartalmát. A menetrendi változások azt jelentik, hogy a tervek szerint december 14-től minden települést naponta legalább három közvetlen járat köt össze a járási központtal, hétköznapokon és hétvégén egyaránt. A cél az, hogy a munkába és iskolába járást, az egészségügyi és szociális ellátásokat, valamint a mindennapi ügyintézést könnyebben és biztonságosabban elérhetővé tegyék – hangsúlyozták az alapellatas.kti.hu honlapon.
Békés vármegye több kistelepülését érinti a menetrendi változás
Békés vármegye több települését is érinti a menetrendi változás:
- a Gyomaendrődi járásban Ecsegfalva és Hunya,
- a Mezőkovácsházi járásban Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Kisdombegyház, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Nagybánhegyes, Nagykamarás és Pusztaottlaka,
- az Orosházi járásban Békéssámson,
- a Sarkadi járásban Biharugra, Körösnagyharsány és Újszalonta,
- a Szeghalmi járásban Körösújfalu
lesz az eddiginél mondhatni sűrűbben bekötve közvetlen járattal a járási központba.
Az új járatok érintik Biharugrát is
A menetrendi változásról Biharugra Facebook-oldalán is írtak.
- Szabad- és munkaszüneti napokon 9.00-kor Gyuláról Sarkadon és Biharugrán át új járat indul Körösnagyharsányba. Sarkadon 9.25-kor, Biharugrán 10.21-kor lesz ott a busz, Körösnagyharsányba pedig 10.30-kor érkezik meg.
- Szabad- és munkaszüneti napokon 10.30-kor Körösnagyharsányból Biharugrán és Sarkadon át új járat indul Gyulára. Biharugrán 10.40-kor, Sarkadon 11.35-kor lesz ott a busz, Gyulára pedig 12.00-kor érkezik meg.