Ne maradjon le a buszról – menetrendváltozás Békés vármegyében!

Új szabályozás lépett hatályba a személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozóan. Mindez azt jelenti, hogy december 14-től minden településről naponta legalább három közvetlen járattal el lehet majd jutni a járási központokba, hétköznapokon és hétvégén egyaránt. Békés vármegye több járását, több kistelepülését is érinti a menetrendi változás, lesznek új járatok.

Jönnek a menetrendi változások, új járatokkal kötik be a kistelepüléseket a járási központokba. Fotó: MW

Figyeljen, ha buszra száll! Menetrendi változás több békési településen

A kormány számára kiemelten fontos, hogy a közösségi közlekedés mindenki számára elérhető legyen, ennek érdekében változtak a szabályok a személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozóan, meghatározták az állami alapellátás mértékét és tartalmát. A menetrendi változások azt jelentik, hogy a tervek szerint december 14-től minden települést naponta legalább három közvetlen járat köt majd össze a járási központtal, hétköznapokon és hétvégén egyaránt. A cél az, hogy a munkába és iskolába járást, az egészségügyi és szociális ellátásokat, valamint a mindennapi ügyintézést könnyebben és biztonságosabban elérhetővé tegyék – hangsúlyozták az alapellatas.kti.hu honlapon.

Sokkot kaptak az állatmentők attól, ami a menhely kapujában fogadta őket halottak napján

Horrorisztikus látvány fogadta vasárnap reggel az állatvédőket. A békéscsabai menhely bejárata előtt valaki egy olyan csomagot hagyott, melytől a csabai állatvédők szinte sokkot kaptak.

Sokkot kaptak a csabai állatvédők, ez a látvány fogadta őket vasárnap reggel. Forrás: Csabai Állatvédők/Facebook

– Ez a látvány fogadta kollégáinkat a békéscsabai menhely bejárata előtt! Egy részben feldarabolt sertéstetemet hagyott itt valaki, fekete zsákba csomagolva, közvetlenül a kapunk előtt – olvasható a csabai állatvédők közösségi oldalán.

Az éjszaka leple alatt gyűltek össze a legmenőbb autósok

A Night Driver Club békéscsabai találkozójáról osztott meg egy videót TikTok oldalán egy .pbj5 nevű felhasználó. Halloween alkalmából gyűltek össze az autórajongók és néhányan járművüket is kidekorálták.

Az este szervezője a hozzászólások között elmondta, hogy reméli, mindenki jól érezte magát és buzdítja a résztvevőket, hogy következő alkalommal is fussanak össze, akár minél többen egy újabb találkozó keretében. Így mondhatjuk azt, hogy ez nem az első és nem az utolsó találkozó volt a vármegyében. Kíváncsian várjuk a folytatást!