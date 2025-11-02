Ne maradjon le a buszról – menetrendváltozás Békés vármegyében!

1 órája
Új szabályozás lépett hatályba a személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozóan. Mindez azt jelenti, hogy december 14-től minden településről naponta legalább három közvetlen járattal el lehet majd jutni a járási központokba, hétköznapokon és hétvégén egyaránt. Békés vármegye több járását, több kistelepülését is érinti a menetrendi változás, lesznek új járatok.
Figyeljen, ha buszra száll! Menetrendi változás több békési településen
A kormány számára kiemelten fontos, hogy a közösségi közlekedés mindenki számára elérhető legyen, ennek érdekében változtak a szabályok a személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozóan, meghatározták az állami alapellátás mértékét és tartalmát. A menetrendi változások azt jelentik, hogy a tervek szerint december 14-től minden települést naponta legalább három közvetlen járat köt majd össze a járási központtal, hétköznapokon és hétvégén egyaránt. A cél az, hogy a munkába és iskolába járást, az egészségügyi és szociális ellátásokat, valamint a mindennapi ügyintézést könnyebben és biztonságosabban elérhetővé tegyék – hangsúlyozták az alapellatas.kti.hu honlapon.
Sokkot kaptak az állatmentők attól, ami a menhely kapujában fogadta őket halottak napján
Horrorisztikus látvány fogadta vasárnap reggel az állatvédőket. A békéscsabai menhely bejárata előtt valaki egy olyan csomagot hagyott, melytől a csabai állatvédők szinte sokkot kaptak.
– Ez a látvány fogadta kollégáinkat a békéscsabai menhely bejárata előtt! Egy részben feldarabolt sertéstetemet hagyott itt valaki, fekete zsákba csomagolva, közvetlenül a kapunk előtt – olvasható a csabai állatvédők közösségi oldalán.
Az éjszaka leple alatt gyűltek össze a legmenőbb autósok
A Night Driver Club békéscsabai találkozójáról osztott meg egy videót TikTok oldalán egy .pbj5 nevű felhasználó. Halloween alkalmából gyűltek össze az autórajongók és néhányan járművüket is kidekorálták.
Az este szervezője a hozzászólások között elmondta, hogy reméli, mindenki jól érezte magát és buzdítja a résztvevőket, hogy következő alkalommal is fussanak össze, akár minél többen egy újabb találkozó keretében. Így mondhatjuk azt, hogy ez nem az első és nem az utolsó találkozó volt a vármegyében. Kíváncsian várjuk a folytatást!
Így készítsd fel a füvet, a gyepet a télre – szakértői tanácsok a kertésztől
Ahogy a hőmérséklet csökken, és a természet lassan téli pihenőre készül, a kerttulajdonosoknak sem árt egy utolsó, gondos kör a gyep körül. Hankó János békéscsabai kertész szerint ilyenkor kell megtenni mindent azért, hogy tavasszal sűrű, egészséges és élénkzöld pázsit fogadjon bennünket. Az őszi utolsó fűnyírás idejére is tanácsot adott.
A békéscsabai kertész, a Stark Adolf Kertbarát kör elnöke kiemelte, a télre való felkészítéshez nem elég csak egyszer, utoljára lenyírni a füvet, az öntözésről, trágyázásról és szellőztetésről is gondoskodni kell.
Most kiderült, hol szolgálnak és mit csinálnak a 101-es zászlóalj katonái – galériával
A korábbinál jelentősebb létszámban van jelen a Magyar Honvédség Békés vármegyében – hangzott el a Békés vármegyei közgyűlés ülésén. Lipták József alezredes, a MH Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóalj parancsnoka számolt be a 101-es zászlóalj elmúlt időszakban végzett tevékenységéről. Rendszeresek a kiképzések, és a fiatalok nevelésére ugyancsak hangsúlyt fektetnek.
Bár a kiképzések Békés vármegye területén zajlanak, a feladatokat jellemzően máshol szükséges végrehajtani, ezért a katonák a rendőrökkel vagy a katasztrófavédelem szakembereivel ellentétben kevésbé láthatók – mondta Lipták József alezredes, a 101-es zászlóalj parancsnoka.
Karnevál és cukorkoponya: halottak napja a világ körül
November közeledtével a gyertyafény mellett a szeretet emléke is világít. A halottak napja nemcsak Magyarországon, hanem a világ számos pontján különleges rituálékkal idézi fel az elhunytakat – a csendes pillanatoktól kezdve a színes, zenés ünnepekig.
Ahogy a november beköszönt, Magyarországon a halottak napja csendes, meghitt pillanatokat hoz: a családok a temetőkbe látogatnak, hogy tiszteletüket fejezzék ki elhunyt szeretteik iránt. Miközben a gyertyák fénye utat mutat a lelkeknek, érdemes körülnézni, hogyan emlékeznek a világ más tájain az elhunytakra. Nézzük, milyen hagyományok kísérik a halottak napját más országokban – a meghitt megemlékezéstől a színes, ünnepi rituálékig.
Az ősz színeiben pompáznak a békési tájak
Az ősz nemcsak évszak, hanem élmény: a fák színpompás lombjai alatt sétálva minden lépés varázslatos, és a friss levegővel együtt tölti fel a testet és a lelket egyaránt.