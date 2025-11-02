november 2., vasárnap

Hírösszefoglaló

1 órája

Ne maradjon le a buszról – menetrendváltozás Békés vármegyében!

Címkék#beol videó#békés vármegye#összefoglaló#menetrend#menhely#katona

Új jogszabály vonatkozik a személyszállítási szolgáltatásokra. Békés vármegye több járását, több kistelepülését is érinti a menetrendi változás, lesznek új járatok is. Nézzük, ezen kívül mi mindenről írtunk még 2025. november 2-án.

Beol.hu

Új szabályozás lépett hatályba a személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozóan. Mindez azt jelenti, hogy december 14-től minden településről naponta legalább három közvetlen járattal el lehet majd jutni a járási központokba, hétköznapokon és hétvégén egyaránt. Békés vármegye több járását, több kistelepülését is érinti a menetrendi változás, lesznek új járatok.

Jönnek a menetrendi változások, figyeljen, ha buszra száll
Jönnek a menetrendi változások, új járatokkal kötik be a kistelepüléseket a járási központokba. Fotó: MW

Figyeljen, ha buszra száll! Menetrendi változás több békési településen

A kormány számára kiemelten fontos, hogy a közösségi közlekedés mindenki számára elérhető legyen, ennek érdekében változtak a szabályok a személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozóan, meghatározták az állami alapellátás mértékét és tartalmát. A menetrendi változások azt jelentik, hogy a tervek szerint december 14-től minden települést naponta legalább három közvetlen járat köt majd össze a járási központtal, hétköznapokon és hétvégén egyaránt. A cél az, hogy a munkába és iskolába járást, az egészségügyi és szociális ellátásokat, valamint a mindennapi ügyintézést könnyebben és biztonságosabban elérhetővé tegyék – hangsúlyozták az alapellatas.kti.hu honlapon.

Sokkot kaptak az állatmentők attól, ami a menhely kapujában fogadta őket halottak napján

Horrorisztikus látvány fogadta vasárnap reggel az állatvédőket. A békéscsabai menhely bejárata előtt valaki egy olyan csomagot hagyott, melytől a csabai állatvédők szinte sokkot kaptak.

A csabai állatvédőket sokkoló látvány fogadta.
Sokkot kaptak a csabai állatvédők, ez a látvány fogadta őket vasárnap reggel. Forrás: Csabai Állatvédők/Facebook

– Ez a látvány fogadta kollégáinkat a békéscsabai menhely bejárata előtt! Egy részben feldarabolt sertéstetemet hagyott itt valaki, fekete zsákba csomagolva, közvetlenül a kapunk előtt – olvasható a csabai állatvédők közösségi oldalán.

Az éjszaka leple alatt gyűltek össze a legmenőbb autósok

A Night Driver Club békéscsabai találkozójáról osztott meg egy videót TikTok oldalán egy .pbj5 nevű felhasználó. Halloween alkalmából gyűltek össze az autórajongók és néhányan járművüket is kidekorálták. 

Az este szervezője a hozzászólások között elmondta, hogy reméli, mindenki jól érezte magát és buzdítja a résztvevőket, hogy következő alkalommal is fussanak össze, akár minél többen egy újabb találkozó keretében. Így mondhatjuk azt, hogy ez nem az első és nem az utolsó találkozó volt a vármegyében. Kíváncsian várjuk a folytatást!

Így készítsd fel a füvet, a gyepet a télre – szakértői tanácsok a kertésztől

Ahogy a hőmérséklet csökken, és a természet lassan téli pihenőre készül, a kerttulajdonosoknak sem árt egy utolsó, gondos kör a gyep körül. Hankó János békéscsabai kertész szerint ilyenkor kell megtenni mindent azért, hogy tavasszal sűrű, egészséges és élénkzöld pázsit fogadjon bennünket. Az őszi utolsó fűnyírás idejére is tanácsot adott.

Békéscsabai kertész beszélt a gyep télre való felkészítéséről
A békéscsabai kertész kiemelte, a fű, a gyep télre felkészítése sok mindent foglal magában. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A békéscsabai kertész, a Stark Adolf Kertbarát kör elnöke kiemelte, a télre való felkészítéshez nem elég csak egyszer, utoljára lenyírni a füvet, az öntözésről, trágyázásról és szellőztetésről is gondoskodni kell.

Most kiderült, hol szolgálnak és mit csinálnak a 101-es zászlóalj katonái – galériával

A korábbinál jelentősebb létszámban van jelen a Magyar Honvédség Békés vármegyében – hangzott el a Békés vármegyei közgyűlés ülésén. Lipták József alezredes, a MH Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóalj parancsnoka számolt be a 101-es zászlóalj elmúlt időszakban végzett tevékenységéről. Rendszeresek a kiképzések, és a fiatalok nevelésére ugyancsak hangsúlyt fektetnek.

Mit is csinál a 101-es zászlóalj, hol vannak a katonák?
Lipták József alezredes, a 101-es zászlóalj parancsoka beszélt a zászlóaljról a Békés vármegyei közgyűlés ülésén. Fotó: Dinya Magdolna

Bár a kiképzések Békés vármegye területén zajlanak, a feladatokat jellemzően máshol szükséges végrehajtani, ezért a katonák a rendőrökkel vagy a katasztrófavédelem szakembereivel ellentétben kevésbé láthatók – mondta Lipták József alezredes, a 101-es zászlóalj parancsnoka. 

Karnevál és cukorkoponya: halottak napja a világ körül

November közeledtével a gyertyafény mellett a szeretet emléke is világít. A halottak napja nemcsak Magyarországon, hanem a világ számos pontján különleges rituálékkal idézi fel az elhunytakat – a csendes pillanatoktól kezdve a színes, zenés ünnepekig.

Halottak napja: így emlékeznek elhunyt szeretteikre a világon
Halottak napja itthon és a világ körül. Fotó: Bencsik Ádám-archív

Ahogy a november beköszönt, Magyarországon a halottak napja csendes, meghitt pillanatokat hoz: a családok a temetőkbe látogatnak, hogy tiszteletüket fejezzék ki elhunyt szeretteik iránt. Miközben a gyertyák fénye utat mutat a lelkeknek, érdemes körülnézni, hogyan emlékeznek a világ más tájain az elhunytakra. Nézzük, milyen hagyományok kísérik a halottak napját más országokban – a meghitt megemlékezéstől a színes, ünnepi rituálékig.

Az ősz színeiben pompáznak a békési tájak

Az ősz nemcsak évszak, hanem élmény: a fák színpompás lombjai alatt sétálva minden lépés varázslatos, és a friss levegővel együtt tölti fel a testet és a lelket egyaránt.

 


 

 

