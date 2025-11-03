Késelés Békéscsabán: a háttérben egy egészen elképesztő történet húzódik meg

Egy férfi tett bejelentést a rendőrségre múlt pénteken 11 óra körül arról, hogy őt egy békéscsabai lépcsőházban megtámadták, megkéselték és elvették a pénzét.

Megkéselték és elvették a pénzét – mondta a férfi. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

A rendőrök pár percen belül a megkéselt férfihez értek

A rendőrök perceken belül a helyszínre érkeztek és meghallgatták a férfit, aki elmondta, hogy a lakás bejárati ajtajában állt, amikor valaki hátulról nekilökte az ajtónak és egy szúrást is érzett a derekán. A nyomozóknak már első hallásra is furcsa volt a történet, több ponton is rákérdeztek a részletekre.

Sötét vizű csatorna, pusztuló halak: kiderült hogy mi történt az Élővíz-csatornán

A probléma napokkal ezelőtt a gyulai szakaszon a halak „pipálásával” jelentkezett, az elmúlt hét elejétől a békéscsabai felső, később a városi szakaszon is tapasztalható lett, majd vasárnap este már Békésen is észlelték. Kritikus a vízminőség az Élővíz-csatorna békéscsabai és gyulai szakaszán. A téma a különböző fórumokon is óriási érdeklődést, számos hozzászólást váltott ki. Itt vannak az okok, és mutatjuk, hogy mennyi ideig állhat fenn ez az állapot.

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) Facebook-oldalán adott tájékoztatást az Élővíz-csatorna több szakaszát érintő kritikus vízminőségről.

A Vulcan Shield Global beruházása új távlatokat nyithat a vármegye fejlődésében

A hamarosan Békéscsabán megjelenő nemzetközi nagyvállalat, a Vulcan Shield Global beruházásai új távlatokat nyithat Békéscsaba és Békés vármegye gazdasági fejlődésében. „A célunk, hogy a fejlesztések kínálta lehetőségeket a helyi vállalkozások és munkavállalók javára fordítsuk, és ezzel hosszú távon is megerősítsük a térség gazdaságát” – fogalmazott Losonczi István, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei elnöke a Vulcan Shield Global befektetése kapcsán.

Losonczi István: a Vulcan Shield Global megjelenésével óriási esély előtt állunk, és rajtunk múlik, mennyi tudunk kihozni belőle. Fotó: Dinya Magdolna

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer szeptemberben jelentette be, hogy a Vulcan Shield Global nagyszabású fejlesztést indít Békéscsabán, amely 2500 új munkahelyet teremt a következő években. A három külön beruházásból álló fejlesztés értéke elérheti a 280 milliárd forintot, amelynek keretében a szingapúri VSG világszínvonalú gyártóüzemeket hoz létre.