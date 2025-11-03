1 órája
Késelés Békéscsabán: a háttérben egy egészen elképesztő történet húzódik meg
Egy férfit fényes nappal megtámadtak és kiraboltak Békéscsabán egy lépcsőházban. Azt állította, hogy megkéselték, de később kiderült, a történtek valódi, meglepő oka. Nézzük, ezen kívül mi mindenről írtunk még 2025. november 3-án.
Egy férfi tett bejelentést a rendőrségre múlt pénteken 11 óra körül arról, hogy őt egy békéscsabai lépcsőházban megtámadták, megkéselték és elvették a pénzét.
A rendőrök pár percen belül a megkéselt férfihez értek
A rendőrök perceken belül a helyszínre érkeztek és meghallgatták a férfit, aki elmondta, hogy a lakás bejárati ajtajában állt, amikor valaki hátulról nekilökte az ajtónak és egy szúrást is érzett a derekán. A nyomozóknak már első hallásra is furcsa volt a történet, több ponton is rákérdeztek a részletekre.
Sötét vizű csatorna, pusztuló halak: kiderült hogy mi történt az Élővíz-csatornán
A probléma napokkal ezelőtt a gyulai szakaszon a halak „pipálásával” jelentkezett, az elmúlt hét elejétől a békéscsabai felső, később a városi szakaszon is tapasztalható lett, majd vasárnap este már Békésen is észlelték. Kritikus a vízminőség az Élővíz-csatorna békéscsabai és gyulai szakaszán. A téma a különböző fórumokon is óriási érdeklődést, számos hozzászólást váltott ki. Itt vannak az okok, és mutatjuk, hogy mennyi ideig állhat fenn ez az állapot.
A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) Facebook-oldalán adott tájékoztatást az Élővíz-csatorna több szakaszát érintő kritikus vízminőségről.
A Vulcan Shield Global beruházása új távlatokat nyithat a vármegye fejlődésében
A hamarosan Békéscsabán megjelenő nemzetközi nagyvállalat, a Vulcan Shield Global beruházásai új távlatokat nyithat Békéscsaba és Békés vármegye gazdasági fejlődésében. „A célunk, hogy a fejlesztések kínálta lehetőségeket a helyi vállalkozások és munkavállalók javára fordítsuk, és ezzel hosszú távon is megerősítsük a térség gazdaságát” – fogalmazott Losonczi István, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei elnöke a Vulcan Shield Global befektetése kapcsán.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer szeptemberben jelentette be, hogy a Vulcan Shield Global nagyszabású fejlesztést indít Békéscsabán, amely 2500 új munkahelyet teremt a következő években. A három külön beruházásból álló fejlesztés értéke elérheti a 280 milliárd forintot, amelynek keretében a szingapúri VSG világszínvonalú gyártóüzemeket hoz létre.
Sötétségbe borul a fél város – itt a lista az érintett utcákról
Több békéscsabai utcai is áram nélkül marad. Mutatjuk, hol és mikor lesz áramszünet.
Az MVM áramszünet miatt tájékoztatást adott ki hivatalos weboldalán. Több békéscsabai utcában is áramkimaradásra kell számítani. Az érintett helyszínekről ebben a cikkünkben olvashat.
Más a logó, és nem 50 forintot ér? A MOHU elárulta, miért
Vannak olyan palackok, amelyek a jelzés alapján nem 50 forintot érnek, sőt a logó is más, mint a megszokott. A MOHU válaszolt, hogy mi alapján dől el a visszaváltási díj mértéke, és hogy mindez szabályos-e. A történet hátterében az áll, hogy van különbség az egyutas és a többutas palackok között.
Immár csaknem két éve, 2024 eleje óta szinte minden fogyasztásra kész vagy koncentrátum italtermék, melynek csomagolása műanyag, fém vagy üveg, valamint 0,1 és 3 liter közötti űrtartalommal bír, kötelezően visszaváltási díjas terméknek minősül.
Hétfőtől befűt új akciójával a Lidl
Most aki előre reszket az érkező hidegfronttól, annak jó hírrel szolgálhatunk. A Lidl olyan akciót hirdetett, mely minden esetben garantálja az otthon melegét, szuper áron.
Lakberendezési kategóriában jelentkezett a Lidl: akciójával kellemes hőmérsékletet garantál minden otthonba.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Élőben láthatták a könyvekből ismert mesegombát a gyerekek
Ehetők és mérgezők, kisebbek és nagyobbak. Rengetegféle gomba kapott helyet a Jaminai Gombász Klub gombakiállításán, amelyet hétfőn szerveztek a békéscsabai Jaminai Közösségi Házban. A klubot vezető Fazekas Erika elmondta, hogy mi alapján lehet megkülönböztetni a ránézésre teljesen egyforma, szinte megkülönböztethetetlen gombákat.