1 órája
A Nagy-Sárrét peremén épülhet meg Magyarország egyik legkülönlegesebb épülete
A Nagy-Sárrét egykor a Kárpát-medence egyik legnagyobb összefüggő lápvidéke volt, a 19. századi beavatkozások azonban megbillentették az egyensúlyt, és a terület kezd elsivatagosodni. Dévaványa határába terveztek egy épületet, amely számos kérdést vet fel. Ez is esélyes egy rangos elismerés, a Média Építészeti Díja elnyerésére.
A Média Építészeti Díja versenyét és rendezvényét idén 21. alkalommal rendezi meg az Építészfórum csapata. Ebben az évben összesen 66 épületet, 100 tervet és 26 épített környezeti munkát neveztek a tervezők, amelyek közül egy iskolaátalakítás, egy irodaház, egy ravatalozó, egy garzonház és egy villafelújítás verseng az év legjobb épületének járó díjért. A tervek között öt diplomamunka mérkőzik meg egymással, az egyikhez az ötletet a Nagy-Sárrét adta – derült ki az Építészfórum honlapjáról.
Dévaványai terv is esélyes a Média Építészeti Díjra
Szűcs Imre készített egy diplomamunkát Egy vízvesztett táj nyomában – Regeneratív építészet a Nagy-Sárrét peremén címmel. A szándéka az volt, hogy kérdéseket vessen fel, és elindulhasson egy közös gondolkodás. Miként tud ma az építészet közvetíteni ökológiai, társadalmi és kulturális szintek között? Milyen szerepet tölthet be az építészet ott, ahol a természet visszahúzódott, a föld kiszáradt, a közösségi struktúrák megbomlottak?
A Nagy-Sárrét története: lápvidékből kiszáradt táj lett
A Nagy-Sárrét egykor a Kárpát-medence egyik legnagyobb összefüggő lápvidéke volt. A 19. századi folyószabályozások során viszont a terület vízrendszerét jelentősen átalakították: a természetes vízjárás megszűnt, a folyók és lápok lecsapolásával a táj ökológiai egyensúlya megbillent. A beavatkozás hosszú távú következményekkel járt, az elsivatagosodás pedig a klímaváltozással csak gyorsult – írták.
Több mint épület – a közösség és a természet új kapcsolata
Szűcs Imre Dévaványa határába, a volt termelőszövetkezet telephelyére készített egy tervet. A területet egykor lápok tagolhatták, most viszont inkább csak elhagyott romok és kiszáradt földek vannak. A meglátása szerint a terület természeti szempontból és társadalmi értelemben is sérült. Ugyanakkor nemcsak egy épületet szeretett volna létrehozni, hanem egy egész rendszert, amely képes a tájat regenerálni, közösséget szervezni, valamint alternatívát mutatni a jelenlegi gazdálkodási modellekre.
A 250 méter hosszú épületegyüttes a jövő építészetéről mesél
Egy többfunkciós épületegyüttesben gondolkodott, amellyel létrejöhet egy újfajta viszonyrendszer is az ember és a környezet között. A 250 méter hosszú épület egyszerre kutató- és termelőközpont, közösségi tér és oktatási helyszín. A közösségi és kutatófunkciók a földszinten, négy traktusba rendezve kaptak helyet. A termelőegység viszont egyfajta technológiai objektumként emelkedik el a tájtól, amely jelképként, szabaddá téve pihenteti a földet – olvasható az Építészfórum honlapján.