A Nagy-Sárrét peremén épülhet meg Magyarország egyik legkülönlegesebb épülete

A Média Építészeti Díja versenyét és rendezvényét idén 21. alkalommal rendezi meg az Építészfórum csapata. Ebben az évben összesen 66 épületet, 100 tervet és 26 épített környezeti munkát neveztek a tervezők, amelyek közül egy iskolaátalakítás, egy irodaház, egy ravatalozó, egy garzonház és egy villafelújítás verseng az év legjobb épületének járó díjért. A tervek között öt diplomamunka mérkőzik meg egymással, az egyikhez az ötletet a Nagy-Sárrét adta – derült ki az Építészfórum honlapjáról.

Egyedülálló, 250 méter hosszú épületet álmodott meg Dévaványa határába Szűcs Imre, a terve bekerült a Média Építészeti Díja versenybe is. Fotó: Építészfórum

Dévaványai terv is esélyes a Média Építészeti Díjra

Szűcs Imre készített egy diplomamunkát Egy vízvesztett táj nyomában – Regeneratív építészet a Nagy-Sárrét peremén címmel. A szándéka az volt, hogy kérdéseket vessen fel, és elindulhasson egy közös gondolkodás. Miként tud ma az építészet közvetíteni ökológiai, társadalmi és kulturális szintek között? Milyen szerepet tölthet be az építészet ott, ahol a természet visszahúzódott, a föld kiszáradt, a közösségi struktúrák megbomlottak?

A Nagy-Sárrét története: lápvidékből kiszáradt táj lett

A Nagy-Sárrét egykor a Kárpát-medence egyik legnagyobb összefüggő lápvidéke volt. A 19. századi folyószabályozások során viszont a terület vízrendszerét jelentősen átalakították: a természetes vízjárás megszűnt, a folyók és lápok lecsapolásával a táj ökológiai egyensúlya megbillent. A beavatkozás hosszú távú következményekkel járt, az elsivatagosodás pedig a klímaváltozással csak gyorsult – írták.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Több mint épület – a közösség és a természet új kapcsolata

Szűcs Imre Dévaványa határába, a volt termelőszövetkezet telephelyére készített egy tervet. A területet egykor lápok tagolhatták, most viszont inkább csak elhagyott romok és kiszáradt földek vannak. A meglátása szerint a terület természeti szempontból és társadalmi értelemben is sérült. Ugyanakkor nemcsak egy épületet szeretett volna létrehozni, hanem egy egész rendszert, amely képes a tájat regenerálni, közösséget szervezni, valamint alternatívát mutatni a jelenlegi gazdálkodási modellekre.