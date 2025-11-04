Egyedül tolta az autóját az M44-esen, ami ezután történt, mindenkit ledöbbentett

Egy feldúlt hangvételű bejegyzés jelent meg egy lerobbant autó kapcsán az M44-es Facebook csoportjában.

Lerobbant autó: néha csak az segít, ha eltolják. Forrás: Illusztráció/ MW-archív

Mi történt pontosan a 44-esen?

A bejegyzés szerint az 44-esen, a Lakitelek-Kécskei kereszteződésben egy lámpánál lerobbant egy autó. A sofőr egy darabig egyedül tolta, mert senki nem segített neki. A bejegyzést író nő nem habozott, vette a fáradtságot, megfordult, hogy segítsen. A történet végül pozitívan zárult, de a poszt szerzőjében mégis keserű szájízt hagyott.

Hova lett az emberekből az emberiség, a segítőkészség!? Tudom nem ezt a világot éljünk már... de ezt szomorú elfogadni, és valahol felháborító is! Nekem ilyenkor csak az jut eszembe, hogy egyszer majd megöregszünk mind!

– olvasható a 44-es főút, M44 útinform oldalon.

Sokan lehet nem is tudják, mi ilyenkor a teendő, ezért összeszedtünk néhány hasznos információt.

Mit tegyünk, ha lerobban az autónk, de még gurul?

Ha lerobban az autó, de még gurul, akkor

kacsoljuk be a vészvillogót,

húzódjunk a leállósávba,

próbáljunk meg biztonságos helyre elgurulni.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Hogyan járjunk el, ha a lerobbant autó nem gurul?

Ha a lerobbant autó nem gurul, akkor

az autó összes utasa vegyen fel sárga láthatósági mellényt, ami kötelező tartozék,

állítsuk fel az elakadásjelző háromszöget, olyan távolságra a lerobbant autó mögött, hogy az elromlott járművet a többi jármű vezetője kellő távolságból, időben észlelhesse,

az utasok menjenek a szalagkorláton túli, biztonságos területre.

A statisztikák szerint körülbelül 20 percet élnek azok, akik a leállósávban várakoznak az autómentőre!

Lerobbant autó: így kérjünk segítséget az autómentőtől

Amikor segítséget kérünk az autómentőtől, akkor a következő információkra lesz szükségünk:

az autó pontos helye,

az utasok pontos száma, mert a legtöbb autómentő csak két utas befogadására képes,

az autó pontos súlya és típusa, ami a forgalmi engedély G pontjában található,

tudni kell, hogy az autó kerekei gurulnak-e még – írja az atomentokft.eu.

Hogyan határozzuk meg a pontos helyünket?

A pontos helyünk meghatározásában segíteni tud a telefonunk. A készülékben lévő GPS és térkép segítségével ki tudjuk deríteni a pontos helyünket. A pontos Helyzet megosztása, vagy Pozíció megosztása funkció segítségével pedig az autómentőnek is el tudjuk küldeni SMS-ben.