Hol a segítség?

1 órája

Egyedül tolta az autóját az M44-esen, ami ezután történt, mindenkit ledöbbentett

Egy autóját toló férfi miatt jelent meg egy bejegyzés az egyik Facebook csoportban. Sokan nem tudják, mi ilyenkor a teendő, ezért összeszedtük, mit csináljunk, ha lerobbant autó miatt segítségre szorulunk.

Egy feldúlt hangvételű bejegyzés jelent meg egy lerobbant autó kapcsán az M44-es Facebook csoportjában.

Lerobbant autót tolnak emberek.
Lerobbant autó: néha csak az segít, ha eltolják. Forrás: Illusztráció/ MW-archív

Mi történt pontosan a 44-esen?

A bejegyzés szerint az 44-esen, a Lakitelek-Kécskei kereszteződésben egy lámpánál lerobbant egy autó. A sofőr egy darabig egyedül tolta, mert senki nem segített neki. A bejegyzést író nő nem habozott, vette a fáradtságot, megfordult, hogy segítsen. A történet végül pozitívan zárult, de a poszt szerzőjében mégis keserű szájízt hagyott.

Hova lett az emberekből az emberiség, a segítőkészség!? Tudom nem ezt a világot éljünk már... de ezt szomorú elfogadni, és valahol felháborító is! Nekem ilyenkor csak az jut eszembe, hogy egyszer majd megöregszünk mind!

– olvasható a 44-es főút, M44 útinform oldalon.

Sokan lehet nem is tudják, mi ilyenkor a teendő, ezért összeszedtünk néhány hasznos információt.

Mit tegyünk, ha lerobban az autónk, de még gurul?

Ha lerobban az autó, de még gurul, akkor

  • kacsoljuk be a vészvillogót,
  • húzódjunk a leállósávba,
  • próbáljunk meg biztonságos helyre elgurulni.

Hogyan járjunk el, ha a lerobbant autó nem gurul?

Ha a lerobbant autó nem gurul, akkor

  • az autó összes utasa vegyen fel sárga láthatósági mellényt, ami kötelező tartozék,
  • állítsuk fel az elakadásjelző háromszöget, olyan távolságra a lerobbant autó mögött, hogy az elromlott járművet a többi jármű vezetője kellő távolságból, időben észlelhesse,
  • az utasok menjenek a szalagkorláton túli, biztonságos területre.

A statisztikák szerint körülbelül 20 percet élnek azok, akik a leállósávban várakoznak az autómentőre! 

Lerobbant autó: így kérjünk segítséget az autómentőtől

Amikor segítséget kérünk az autómentőtől, akkor a következő információkra lesz szükségünk:

  • az autó pontos helye,
  • az utasok pontos száma, mert a legtöbb autómentő csak két utas befogadására képes,
  • az autó pontos súlya és típusa, ami a forgalmi engedély G pontjában található,
  • tudni kell, hogy az autó kerekei gurulnak-e még – írja az atomentokft.eu.

Hogyan határozzuk meg a pontos helyünket?

A pontos helyünk meghatározásában segíteni tud a telefonunk. A készülékben lévő GPS és térkép segítségével ki tudjuk deríteni a pontos helyünket. A pontos Helyzet megosztása, vagy Pozíció megosztása funkció segítségével pedig az autómentőnek is el tudjuk küldeni SMS-ben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

