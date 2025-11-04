1 órája
Egyedül tolta az autóját az M44-esen, ami ezután történt, mindenkit ledöbbentett
Egy autóját toló férfi miatt jelent meg egy bejegyzés az egyik Facebook csoportban. Sokan nem tudják, mi ilyenkor a teendő, ezért összeszedtük, mit csináljunk, ha lerobbant autó miatt segítségre szorulunk.
Egy feldúlt hangvételű bejegyzés jelent meg egy lerobbant autó kapcsán az M44-es Facebook csoportjában.
Mi történt pontosan a 44-esen?
A bejegyzés szerint az 44-esen, a Lakitelek-Kécskei kereszteződésben egy lámpánál lerobbant egy autó. A sofőr egy darabig egyedül tolta, mert senki nem segített neki. A bejegyzést író nő nem habozott, vette a fáradtságot, megfordult, hogy segítsen. A történet végül pozitívan zárult, de a poszt szerzőjében mégis keserű szájízt hagyott.
Hova lett az emberekből az emberiség, a segítőkészség!? Tudom nem ezt a világot éljünk már... de ezt szomorú elfogadni, és valahol felháborító is! Nekem ilyenkor csak az jut eszembe, hogy egyszer majd megöregszünk mind!
– olvasható a 44-es főút, M44 útinform oldalon.
Sokan lehet nem is tudják, mi ilyenkor a teendő, ezért összeszedtünk néhány hasznos információt.
Mit tegyünk, ha lerobban az autónk, de még gurul?
Ha lerobban az autó, de még gurul, akkor
- kacsoljuk be a vészvillogót,
- húzódjunk a leállósávba,
- próbáljunk meg biztonságos helyre elgurulni.
Hogyan járjunk el, ha a lerobbant autó nem gurul?
Ha a lerobbant autó nem gurul, akkor
- az autó összes utasa vegyen fel sárga láthatósági mellényt, ami kötelező tartozék,
- állítsuk fel az elakadásjelző háromszöget, olyan távolságra a lerobbant autó mögött, hogy az elromlott járművet a többi jármű vezetője kellő távolságból, időben észlelhesse,
- az utasok menjenek a szalagkorláton túli, biztonságos területre.
A statisztikák szerint körülbelül 20 percet élnek azok, akik a leállósávban várakoznak az autómentőre!
Lerobbant autó: így kérjünk segítséget az autómentőtől
Amikor segítséget kérünk az autómentőtől, akkor a következő információkra lesz szükségünk:
- az autó pontos helye,
- az utasok pontos száma, mert a legtöbb autómentő csak két utas befogadására képes,
- az autó pontos súlya és típusa, ami a forgalmi engedély G pontjában található,
- tudni kell, hogy az autó kerekei gurulnak-e még – írja az atomentokft.eu.
Hogyan határozzuk meg a pontos helyünket?
A pontos helyünk meghatározásában segíteni tud a telefonunk. A készülékben lévő GPS és térkép segítségével ki tudjuk deríteni a pontos helyünket. A pontos Helyzet megosztása, vagy Pozíció megosztása funkció segítségével pedig az autómentőnek is el tudjuk küldeni SMS-ben.
