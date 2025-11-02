Ezt néztétek ezen a héten - videóval

Buszbaleset Békéscsabán: sok a sérült

Békéscsabán az Andrássy és Kazinczy utca kereszteződésében történt a baleset kedden, egy menetrend szerinti buszjárat ütközött össze egy személyautóval. Információink szerint hatan sérültek meg a balesetben.

Furfangosan hódítja meg a kicsiket és nagyokat a színház új meséje

Sajtónyilvános főpróbán mutatták be szerdán a Békéscsabai Jókai Színház legújabb darabját. A Furfangos mese című gyermekelőadás nemcsak látványos jelmezeivel és díszleteivel, hanem felnőttes mondanivalójával is kilóg a mesék sorából.

Hajléktalanoknak szerveztek sportnapot, és a kártya is előkerült

Mintegy harminc fedél nélküli érkezett Békéscsabára, és többek között ütőt ragadtak, nyilakat dobáltak, csikorgatták az agytekervényeiket. A vármegyei hajléktalan-sportnap több volt annál, mint hogy a sanyarú sorsú emberek közösen sportolhattak, szórakozhattak. A szervezők szerint a rendezvény túlmutatott önmagán.

Egy évszázad az emberi élet védelmében – egy nem akármilyen meglepetés is érkezett

A gyulai szervezett mentés 100 éves jubileuma alkalmából rendeztek ünnepi állománygyűlést pénteken délelőtt a gyulai városháza dísztermében. A gyulai mentők évfordulójára egy nem mindennapi „apróság” is érkezett.

Mintegy százan tettek fogadalmat a haza védelmére Békéscsaba szívében

Egységesen zúgott az Erőt, egészséget!, lobogott a csapatzászló Békéscsabán, a Szent István téren pénteken. A katonai eskütétel során mintegy százan tettek fogadalmat, ők a jövőben, a békéscsabai és a tatai, tízhetes kiképzésüket követően a Magyar Honvédség szerződéses katonái lesznek az ország több alakulatánál. A rendezvény keretében a Szabadság téren a 101. császári és királyi gyalogezred emlékművénél is megemlékezést tartottak.

Az éjszaka lovasai, a gepárdok ellepték a várost

Orosházán útra keltek az éjszaka lovasai. A Gepárd Lovas Egyesület idén is megszervezte a Halloween lovas felvonulást, ahol minden lovas és ló rémisztően látványos jelmezbe bújt. – Készülj fel egy varázslatos estére, ahol a nevetés és a borzongás kéz a kézben vágtázik – csábították a kíváncsi sokadalmat az utcákra pénteken este.